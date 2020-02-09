Пришел февраль – пора сеять. Календарь дачника

В редакцию уже поступают вопросы, касающиеся малой посевной. Ответить на них по традиции мы попросили нашего доброго друга и помощника агронома Валентину КОСЕНКОВУ.

Если вы с осени не запаслись землей для рассады, отправляйтесь в магазины за привозной. Почву под помидоры, огурцы, перцы, баклажаны выбирайте универсальную (для овощей).

Обязательно в течение 30 – 60 минут прокалите ее в духовке на противне при температуре 100 – 150 градусов, чтобы не проявились вредители и болезни.

Если вы запаслись плодородной почвой из парников, то она хороша для рассады. Если же землю брали с огородных грядок, по составу она беднее.

Смешайте ее с приобретенной почвой и прокалите. У кого нет возможности сделать это, пролейте землю кипятком, добавив марганцовки. Раствор должен быть темно-розового цвета.

В торговых точках сейчас широкий ассортимент семян. Хороша по качеству продукция таких селекционно-семеноводческих компаний и фирм, как «Гавриш», «Семко», «Бейо», «Сенаде», «СеДек», «Ильинична», «Манул», «Русский Огород».

Среди перцев высокоурожайными являются сорта: Богатырь, Здоровье, Баргузин, Золотая медаль, Молдова, Нежность, Ромео, Галатея, Джульетта, Князь Игорь, Пигмалион, Красный бык, Желтый бык и другие.

Считаю, каждый огородник должен ежегодно проверить на своем участке хотя бы один новый сорт, который привлек внимание. Можно также купить в магазине китайские перцы. Извлечь из них семена.

Они сохраняют материнские признаки и дают 100-проц. всхожесть.

В условиях Сахалина хорошо зарекомендовали себя сорта томатов фирмы «Гавриш»: Инстинкт, Интуиция, Кострома, Владимир, Мастер, Маргарита, Тамара, Благовест и другие.

Во второй половине февраля будем сеять помидоры. До посева необходимо закалить обработанные семена, поместив их под морозилку на 12 часов, а затем на 12 часов в комнатную температуру.

Такую процедуру проводите от 5 до 12 дней. Тогда всходы будут дружными, растения станут меньше болеть, а урожайность повысится до 20 проц.

Рекомендуемые сорта огурцов: Малышок, Мальчик с пальчик, Мотылек, Аладдин, Сын полка, Филиппок, Гепард, Буян, Полкан, Кузнечик, Муравей, Клавдия, Маринда, Мазай, Кураж, Вояж.

Опыляются пчелами огурцы сортов Изящный, Цезарь, Фортуна, Аннушка, Журавленок, Бирюза, Антошка, Соблазн. Советую выбрать какой-либо из них (или партенокарпический) и посадить через каждые 10 растений другого сорта – для лучшего опыления.

Это повысит урожайность зеленцов. Покупайте семена огурцов, устойчивые к мучнистой и ложномучнистой росе – это две главные беды, уничтожающие урожай.

Лучшие сорта баклажанов: Белое яйцо, Нэнси, Фиолетовое чудо, Сиреневый туман, Бибо, Король севера, Робин Гуд, Рома, Мечта огородника, Толстый барин, Черная луна, Глобус, Алмаз, Донецкий урожайный, Миледа, Бегемот, Валентина, Пеликан, Пинг-понг, Байкал, Барон, Бернар и новые сорта.

Щедрый урожай на Сахалине дают кабачки: Огородный Грибовский, Цукеша, Малыш, Скворушка, Мавр, Зебра, Белогор, Нефрит, Мини-цукини.

Во второй половине февраля будем высевать корневой сельдерей. Лучшие его сорта – Яблочный, Егор и другие. А в конце февраля будем сеять на рассаду полезный для здоровья пастернак. Если вы высаживаете лук рассадой, запаситесь семенами лука-чернушки или сортов Штутгартер, Эксибишен и Ред барон.

Рекомендую приобрести семена урожайных и сладких сортов свеклы: это Пабло, Цилиндра, Бордо, Экшн, Круглая, Бора, Египетская плоская.

Есть новые селекции этого овоща. Только не покупайте семена светло-бордовых сортов и те, где на разрезе у корнеплода резко выражены кольца. После варки такая свекла становится бесцветной и бесвкусной.

Высокий урожай дают сорта моркови: Нантская, Нандрин, Королева осени, Шантанэ (последний сорт хорош для длительного хранения).

Любители экзотики покупают семена фиолетовой моркови, но позже от нее отказываются. По вкусовым качествам она ничем не лучше, а ее вид в блюдах нравится не всем.

Приобретайте семена укропа сортов: Аллигатор, Кибрай, Аврора, Гренадер, Редут, Салют, Сочный пучок, Ажур, Султан, Узоры и другие. Кустовой укроп до осени порадует сочной ароматной зеленью. Но не забывайте и о зонтичном укропе для солений. Спрашивайте в магазинах сорт Огородный Грибовский.

Выбирайте семена листовой петрушки сортов Бутербродная и Богатырь. Хороша и Сахарная корневая. Куст последней может достигать веса до 4 кг.

Хороши также семена петрушки Бабушкина грядка, Глория, листовая Кудрявая (декоративная). При заморозке эти зеленные культуры сохраняют и цвет, и качество.

Яровой однозубковый чеснок лучше закажите в фирменном магазине, на рынке такой часто подменяют озимым. Чтобы чеснок не пострадал от серой и бурой гнили донца, старайтесь его ежегодно обновлять, выращивая из крупных бульбочек.

На Сахалине с ранней весны до осени можно сеять все сорта редиса, они прекрасно растут. Хороши Красный великан, Круглый великан, Фараон, Зара, Ранний хрустик, Французский завтрак, Круглая гигантская и другие.

К весне вам потребуются торфоперегнойные стаканчики объемом от 150 до 250 г. Выбирайте те, которые разлагаются в почве. Если рассады будет много, возьмите 150-граммовые. Растения в таких стаканчиках будут несколько угнетены, но вырастут коренастыми, жизнестойкими.

Помните, минеральное питание растениям необходимо так же, как человеку хлеб, а многие считают его вредной химией. Это заблуждение.

Приобретайте диаммофоску, азотно-фосфорно-калийные удобрения.

При необходимости обновите инвентарь. Кстати, в продаже появились пластмассовые 200-литровые бочки. Они вам будут служить долго, и вода в них будет чистой.