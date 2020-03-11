За повторное управление автомобилем в пьяном виде южносахалинец пойдет в тюрьму

Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор в отношении жителя г. Южно-Сахалинска, который, уже два года назад осужденный за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за рубль.

В 2018 году мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ с одновременным лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Но урок не пошел впрок. Находясь нетрезвым за рулем авто на одной из улиц г. Южно-Сахалинска, он был остановлен полицейскими и отстранен от управления автомобилем.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.