Председатели советов жилых домов собрались на свой первый форум

Все в многоквартирном доме должно делаться с ведома, согласия жильцов, при их понимании. Чтобы потом не возникало претензий, зачем это сделали. С этим посылом министра регионального ЖКХ Юрия Борисова, прозвучавшим в приветственном слове, участники первого областного форума председателей советов многоквартирных домов были согласны.

Форум организовало министерство ЖКХ по инициативе Бориса Осадца, председателя совета одного из корсаковских МКД. Он руководит домом 12 лет, сделал и его, и двор образцовыми. Но вместе с положительным у председателя копился и отрицательный опыт. Осадец считает, что у нас не выстроены нормальные рабочие взаимоотношения председателя дома не только с управляющей компанией, но и с властью. Права и обязанности есть и у управляющей компании, и у совета МКД, но как они исполняются – должно интересовать и власть.

Еще один председатель совета – уже южно-сахалинского дома – Анатолий Левенков, возглавляющий областную общественную организацию – ассоциацию собственников «Мой дом», заметил, что в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска есть отдел по работе с управляющими организациями. Надо бы добавить туда и собственников жилья.

Ассоциация «Мой дом» получает от собственников много жалоб на управляющие компании, рассказал Левенков. Например, в прошлом году, когда начала действовать мусорная реформа и управляющие компании перестали нести ответственность за вывоз бытовых отходов, эти компании должны были убрать плату за вывоз мусора из своих тарифов. Но многие пошли своим путем: лишь слегка снизили ее. Где-то удалось добиться справедливого тарифа, где-то нет.

Сегодня в УК зачастую работает неквалифицированный персонал. Чтобы получить лицензию, УК и ТСЖ укомплектовывают штат, а когда лицензия в кармане, управляющие организации уже меньше заботятся о том, чтобы оказывать качественные услуги. Если сантехник приходит по вызову и не знает, где отключается вода, а электрик не в курсе, где в доме щитки, – о чем говорить?

Не надо, чтобы каждый жилец ходил в УК со своими претензиями, одного человека там не услышат. Лучше жалобы объединить – так будет действеннее. И лучше советов домов это никто не сделает. И не надо воевать с УК, предпочтительнее находить с ними общий язык. Чтобы даже очень большие принципиальные конфликты не доводить до суда.

Левенков рассказал о дворнике «из детства» – дяде Сергее, которого во дворе любили все, от малого до старого. Работящий, добрый, общительный. Хотелось бы и сегодня таких отношений с работниками управляющих компаний, но увы…

Известно, сколько в области управляющих компаний. Цифры озвучил начальник государственной жилищной инспекции Игорь Гарбузов. Их 178, причем в Южно-Сахалинске 63, в самых крупных районах от 10 до 15… На островах работают 48 ТСЖ (товариществ собственников жилья) и 3 ЖСК (жилищно-строительных кооператива). Непосредственному способу управления отдали предпочтение собственники 2377 домов.

А вот сколько на Сахалине и Курилах действующих советов многоквартирных домов, пожалуй, точно неизвестно.

Левенков привел данные 2013 – 2015 годов. Тогда активно шла работа по созданию советов, и их насчитывалось около 500. Есть сомнение, что все они сегодня активно трудятся, заметил он.

А вот представитель южно-сахалинского департамента городского хозяйства Евгений Золотов сообщил, что в областном центре их более 700, и городская власть видит в них обратную связь с населением. Благодаря советам создаются ТОСы, по их инициативе и под их контролем ремонтируются в домах места общего пользования, принимаются работы.

От участников форума прозвучало предложение в адрес министерства ЖКХ: провести ревизию и точно обозначить количество работоспособных советов МКД на территории области.

О роли советов говорили в своих выступлениях директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов области Дмитрий Зайцев, заместитель регионального министра ЖКХ Александр Король, начальник отдела этого министерства Александр Анисимов.

У собственников, например, есть право принимать общим собранием решение о капитальном ремонте своего дома, но им воспользовались только 24 проц. тех домов, которые уже «пережили» ремонт. В остальных случаях решение за них принимали муниципалитеты, рассказывал Дмитрий Зайцев. Там, где есть советы домов, собственники активно вмешиваются в оценку технических проектов (до начала работ что-то можно изменить), определяют цветовую гамму фасадов, участвуют в приемке дома.

В области действует еще и госпрограмма, в рамках которой тоже ведутся капитальные ремонты домов. Ее объемы ненамного меньше тех, что реализуются фондом капитального ремонта. В этой программе ключевое решение принимают тоже собственники, добавил Александр Король.

Два года назад региональное правительство начало выделять деньги на ремонт подъездов и входных групп. Но в некоторых домах собственники «загорелись» сделать свои подъезды райским местом и запланировали работ на миллионы. Однако субсидии на эти цели даются из расчета 250 – 300 тысяч на подъезд. Если кому-то площадки в подъездах выложат кафелем, другие дома останутся вообще без ремонта. Эту работу – определять разумный объем обновления подъездов – должны проводить советы домов, заметил Александр Анисимов.

Власти, конечно, легче работать не со всем скопом собственников, а с их полномочными представителями – советами, руководителями советов. А хорошие председатели – товар штучный, не в каждом многоквартирном доме найдется такой энергичный, целеустремленный и принципиальный человек, готовый биться за интересы жильцов безвозмездно. Да, эта работа никем не оплачивается. Тот же Борис Осадец, который 12 лет председательствует в корсаковском доме, когда его на форуме спросили об оплате труда, ответил, что в свои 70 лет чувствует себя хорошо, работа доставляет ему радость, поэтому он не ждет никакой оплаты.

Это Осадец такой бескорыстный, а другим нужен материальный стимул, хотя бы небольшой.

На форуме выступили и председатели МКД. У многих наболело, люди торопились донести до власти свои проблемы. Но «свои», то есть частные, проблемы домов решено было обсудить после форума со специалистами. На этом мероприятии важно было уловить общие тенденции. Вот о чем говорили председатели.

Управляющие компании как коммерческие организации думают только о своей выгоде, забывая, что собственники по большому счету – их работодатели. Как повысить ответственность УК перед собственниками? Зачастую председатели советов домов подменяют УК, но первые работают бесплатно, а вторые тогда за что получают деньги?

В некоторых случаях собственники, обращаясь в государственную жилищную инспекцию с жалобами на состояние домов, ускоряют их капитальный ремонт. Это несправедливо по отношению к другим. Где-то собственники повышают тарифы на содержание жилья, заботятся о нем, и в итоге вперед вырываются те дома, где собственники не хотят вкладывать в них деньги.

Налоговое законодательство у нас таково, что даже копеечная задолженность отсекает УК от участия в конкурсах в интересах собственников. Надо устанавливать какой-то нижний предел задолженности, позволяющий УК реализовать свое право.

Ну а в конце большого собрания председателей советов и представителей власти решено было создать рабочую группу, в которую обязательно должны входить представители государственной жилинспекции и прокуратуры. Пусть группа собирается хотя бы раз в месяц, устраивая своеобразный прием для председателей советов. Тогда председатели могли бы решать проблемы домов напрямую, не пускаясь с контролирующими органами в переписку. Эта переписка часто кончается ничем.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.