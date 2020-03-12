«Утро Родины» на Сахалине

Официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины» в Южно-Сахалинске состоялось в праздничный день 8 Марта. Торжественную церемонию открытия фестиваля провели на сцене ледового дворца спорта «Кристалл».

Масштабное мероприятие проходит в островной столице уже третий год подряд. Идея его создания принадлежит заслуженному артисту России, президенту кинопроекта Сергею Жигунову.

За эти дни сахалинские зрители познакомились с несколькими работами – фильмами «Шторм», «Один вдох», «Дылды», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Счастье в конверте», «Все сразу», «Сочинение ко Дню Победы», «Небо измеряется милями», «Толя-робот», «Небо. Самолеты. Девушки», «Содержанки», «Мертвое озеро» и другими.

В программу фестиваля вошел 21 фильм, 11 из них стали конкурсными работами – по итогам фестиваля они получат оценки профессиональной коллегии жюри. Остальные 10 организаторы мероприятия покажут, чтобы познакомить зрителей с творчеством режиссеров и актеров.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим категориям: «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая музыка». Также предусмотрены награды за актерское мастерство в ролях второго плана и приз зрительских симпатий.

По словам организаторов нелегко пришлось отборщикам фильмов, они пересмотрели свыше 300 сериалов. И выбрать из них те, что войдут в конкурсную программу, – задача не простая.

— Фильмы, представленные в конкурсной программе, такие разные, и выбирать действительно есть из чего, – сказал председатель жюри Сергей Урсуляк. – Зрители получают массу удовольствия, смотря наши сериалы, которые за последнее время выросли, стали хорошего качества и могут составить конкуренцию любому западному фильму.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, не хотели бы организаторы «Утра Родины» снять какой-нибудь фильм на сахалинской земле, Сергей Жигунов ответил, что с удовольствием сделал бы это, особенно на Курилах. Актер просто потрясен красотой островных пейзажей. Но, к сожалению, все упирается в экономику. Дороговизна перелета делает эту идею практически неосуществимой.

Ксения Симчугова.