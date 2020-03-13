Для тех, кому 50+. Новая профессия

Слушателей старшего поколения обучают эксперты Ворлдскиллс. Занятия организованы на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Программы обучения дают возможность бесплатно и ускоренно освоить новые компетенции или повысить квалификацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Студентами Центра опережающей профессиональной подготовки сегодня стали 40 островитян. Это и те, кто трудится, и те, кто планирует попробовать себя в новой профессии. Средний срок курсовой подготовки – от одного до двух месяцев. Обучение организовано по профессиям: «портной», «кондитер» и «парикмахер». Субсидия на обучение сахалинцев выделена из федерального бюджета.

Федеральный проект «Старшее поколение» рассчитан на пять лет. В апреле новый набор.

Стать участником проекта «Старшее поколение» может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте «Навыки мудрых» https://50plus.worldskills.ru

Ирина Новикова.