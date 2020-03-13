На «Горном воздухе» поселится музей спорта

Сахалинские общественники выступили с инициативой разместить музей спорта в Южно-Сахалинске в административном здании на территории «Горного воздуха», в так называемой «Альпийской хижине». Здание было построено по проекту японских архитекторов еще в 30-х годах прошлого века и долгое время являлось туристической достопримечательностью города.

Как сообщили в пресс-центре областной думы, вопрос создания в области музея спорта депутаты обсудили на рабочем совещании, в котором также приняли участие представители профильных министерств, ветераны островного спорта.

Сахалинский краевед Сергей Федорчук представил архивные материалы с фотографиями 30-х годов и пояснил, что в советские времена в этом здании располагались лыжная база и гостиница. Оно несколько раз горело, но благодаря кирпичным стенам каждый раз возрождалось, оставаясь практически в неизменном виде.

По словам депутата Виталия Гомилевского, в последнее время много говорится о туристическом буме на острове, который происходит благодаря развитию «Горного воздуха»:

– Вы представляете, какой поток людей устремится туда уже через несколько лет – не лыжников, а просто туристов. И, конечно, там нужен объект, который будет им интересен, а тут пожалуйста — целый музей.

Председатель областной думы Андрей Хапочкин, а он продвигает эту идею еще с 2016 года, сообщил, что по итогам рабочего совещания в адрес регионального министерства спорта направлено поручение произвести в течение двух недель точные замеры всех площадей здания по этажам.

Сергей Николаев.