Кинорежиссер Юрий Грымов представил сахалинцам новое прочтение тургеневской повести «Муму»

Сахалинцам в рамках кинофестиваля «Утро Родины» показали первый полнометражный фильм Юрия Грымова «Муму». После сеанса известный режиссер вышел на диалог со зрителем.

Фильм, снятый по мотивам повести Ивана Тургенева, впервые вышедший в свет в 1998 году, вполне мог иметь другую концовку, признался режиссер. Он даже снял эту сцену, где собака осталась жива, но закончить картину счастливым финалом Грымов не решился, ведь тогда бы утратился главный смысл повествования.

Барыню преклонного возраста,страдающую от невыносимого одиночества, в фильме сыграла Людмила Максакова. Главной героине приглянулся немой дворник Герасим (Александр Балуев). Но новый слуга, появившейся в усадьбе, влюбляется в придворную девушку Татьяну (Елена Корикова). Вскоре Герасим просит у хозяйки разрешение жениться на молодой особе. В отместку разгневанная госпожа выдает Танечку за местного пьяницу Капитона и отсылает их в глухую деревню. Опечаленный Герасим находит утешение в случайно спасенной им дворняжке «Муму». Так и не дождавшись от дворника ни малейшего внимания, озлобленная барыня требует утопить щенка и Герасим подчиняется.

После просмотра трогательного и знакомого всем сюжета, зрители принялись задавать вопросы режиссеру.Один из первых буквально выкрикнули с зала:

— Зачем вы травмируете наши души, так хорошо поставили картину, что хочется плакать?

Поблагодарив за оценку, Юрий Вячеславович стал рассуждать о чувствах, которые испытывает зритель во время показа.

— Если публику пробило на эмоции, значит это успех. Хорошо, когда плачут в кино или театре, это лучше чем плакать в реальной жизни. Это хорошие слезы — слезы очищения. Всегда очень трогательно видеть эмоции своих зрителей — значит, работал не зря. Я рад, что спустя 20 лет картина находит отклик в сердцах людей.

Анализируя повесть Тургенева, несложно понять, что она направлена против крепостничества и беззакония власти. Герасим — олицетворение русского народа, имеющего право на проявление чувств и личной свободы, барыня – власть, ущемляющая свободу выбора простых людей. В связи с этим следующий вопрос прозвучал в политическом контексте.

Почему именно эту картину привезли на кинофестиваль, может еще раз напомнить нам, простому населению о величии политической власти?

— Честно говоря, я хотел привести фильм «Чужие», но мне сказали, что он очень жесткий, там есть три сцены изнасилования и прочее. В общем, дали понять, чтозритель серьезный — вези «Муму». Думаю, если вы увидели фильм под таким углом, значит, у вас есть вопросы к тому, что сегодня происходит в нашей стране, это тоже имеет место быть, — ответил режиссер. — С этой картиной я был на фестивале в Египте, после чего в одном издании написали, что фильм «Муму» про Сталина. Я тогда удивился. Конечно, в каком-то смысле он олицетворяет взаимоотношения власти и простого народа, но когда я работал над фильмом, не думал об этом. Для меня барыня — это мать Тургенева, он описывал ее именно такой – жесткой помещицей, которая могла бесцеремонно обращаться с мужчинами, жестко казнила неугодных животных, наказывала слуг. Судьба собачки, описанная Иваном Сергеевичем, реальна. Живший при их дворе дворник Андрей действительно утопил собаку в угоду любимой барыне. Экранизируя повесть, я думал больше об истории, о том, что, прежде всего «Муму» — фильм про одиночество, про то, как общество раскалывается, и люди становятся оторванными друг от друга.

Красивые пейзажи, роскошная усадьба и двор, показанные в фильме навеяли на вопрос о том, где снималась картина?

— Это усадьба Долгоруких, недалеко от Москвы. Место действительно очень красивое, мы долго искали, где снять фильм, выбор, на мой взгляд, очень удачный, – улыбнулся Грымов. — После выхода картины к ней относились по разному, но я хорошо запомнил, как в одной из программ на канале «Культура» сказали, что лучше бы этого дебюта не было. Прошло уже 20 лет, а я до сих пор помню, насколько неприятно это слышать. Тогда я понял, критика будет всегда, и любой путь сложен, особенно режиссерский. Сегодня, как и тогда, «Муму» принимают по-разному, для кого-то он сложный, для кого блистательный. Кстати, изначально роль барыни должна была исполнять Людмила Гурченко, но мы не сумели договориться, и появилась Максакова. Я очень этому рад, считаю, что она отлично передала образ барыни.

В работе над фильмом было всякое, сложные моменты переплетались с комическими и даже опасными. Собака, сыгравшая роль «Муму», чуть было не утонула по-настоящему.

— В финальной сцене, когда Герасим плыл в лодке, рядом с ним сидела собака и неожиданно прыгнула в воду. Вот тогда начался настоящий «дурдом». Речка была небольшой, но течение сильное. Саша Балуев прыгнул за щенком, собаку уносило, но он ее вытащил. Нам пришлось переснять сцену, а это было уже тяжелее. Сашу всего трясло от холода, погода была уже не летняя. Настроение у всех упало, но мы сняли все, как запланировали, — продолжил свой рассказ режиссер. — Заметьте, у Тургенева Герасим после расправы с собачкой вернулся к барыне. А я так не хотел, и не стал делать. Подумал,что правильнее было оставить ее в полном одиночестве.

Расспрашивать о фильме, о работе и жизни Юрия Грымова хотелось еще очень долго, но наступило время следующего киносеанса, и места в зале пришлось уступить. Напоследок режиссер успел поделиться впечатлениями о Сахалине и рассказал про поездку на Охотское море.

-Мне очень понравилось, я никогда не видел заледеневшее море, это очень мощный и интересный образ. Еще мне понравилась ваша кухня, вкуснейшие крабы. Люблю Сахалин, и люди здесь очень открытые. Хотел бы пожелать вам больше хорошего кино и спектаклей, которые бы привозили сюда из Москвы, Петербурга, Казани. Жаль, что на встречу со мной не пришли студенты сахалинского колледжа искусств. Я ждал их, интересно было бы пообщаться с местными молодыми режиссерами, послушать про то, как они видят свою профессию,что от нее ждут. Очень жаль, что не сложилось.

Ксения Симчугова.