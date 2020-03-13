В пучине второй мировой не должны сгинуть и обесцениться победы СССР

Недавно комитет Совета Федерации по обороне и безопасности РФ поддержал концепцию законопроекта «Об установлении дня воинской славы России «3 сентября – День окончания второй мировой войны» и внес его на рассмотрение в Госдуму. Так что если этот документ обретет законную силу, вышеназванную памятную дату (в последние годы она приходилась на 2 сентября) станут отмечать днем позже.

В принципе так оно и велось со второй половины 1960-х до середины 1990-х. Ежегодно 3 сентября (правда, в основном дальневосточники) отмечали День победы над милитаристской Японией. Такая дата, 75 лет назад увековеченная Указом Президиума Верховного Совета СССР, выбита на реверсе медали «За победу над Японией». С этой наградой фронтовики выходили и выходят на площади во время праздничных парадов.

Не секрет, многих ветеранов войны не устраивает, если можно так сказать, «региональное» отношение к сентябрьской Победе-1945. Ведь в краткосрочной, но кровопролитной войне участвовали немалые военно-морские силы всего Советского Союза. Так почему полную и безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии впоследствии стали отмечать только на Дальнем Востоке?

В перестроечных 1990-х память о сентябрьской Победе-1945 практически растворилась в новом названии праздника: День окончания второй мировой войны – 2 сентября.

В свое время глава региона Игорь Фархутдинов и областная дума второго созыва обращались к президенту и председателю правительства России по поводу того, что в федеральном законе № 32-ФЗ в списке о днях воинской славы неправомерно упущена дата 3 сентября 1945 года. По инициативе Фархутдинова областная дума 18 сентября 1996-го внесла в Госдуму законопроект о дополнении перечня в законе № 32-ФЗ днем воинской славы с формулировкой «3 сентября – День победы над милитаристской Японией».

Кстати, правительство России законопроект согласовало. Закон был принят Госдумой 7 октября 1998 года, одобрен Советом Федерации 15 октября 1998 года, но через пару недель отклонен президентом Ельциным. Свое вето он обосновал так: «Необходимо принять во внимание… факт, что установление федеральным законом Дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Не такими ли позитивными тенденциями в отношениях с современной Германией продиктовано и то, что в настольных календарях перестали указывать, как раньше: 9 мая – День Победы советского народа над фашистской Германией? Теперь это просто День Победы. Поинтересуйтесь у детей и молодежи – победы кого над кем – и такого наслушаетесь…

Вот уже четверть века жители области продолжают настаивать на том, чтобы День победы над милитаристской Японией отмечался во всей России и не игнорировался вопреки Конституции РФ. Представители местной власти, общественники, ветераны войны, почетные граждане региона не раз обращались к руководству страны с предложениями и соответствующими законопроектами, но безрезультатно.

В год 75-летия Великой Победы федеральные власти вроде бы вернулись к этому вопросу. Памятная дата со 2 сентября, возможно, вновь будет отнесена на 3 сентября. Только вот формулировка, похоже, остается прежней: День окончания второй мировой войны. Хотя правомернее было бы назвать: 3 сентября – День окончания второй мировой войны – День победы над милитаристской Японией.

Островитяне предлагают депутатам Госдумы согласиться именно с таким вариантом нового дня воинской славы. Исторической справедливости ради. Ради светлой памяти о 12 тысячах воинов, отдавших свои жизни на дальневосточном театре боевых действий во имя мирного будущего.

И этому не должно препятствовать нынешнее потепление в отношениях со странами, некогда бывшими военными противниками Советского Союза. Самые кровопролитные войны второй мировой ушли в историю увенчанные победами, замалчивать которые никто не вправе.

Людмила СТЕПАНЕЦ.