На Сахалине один из самых передовых дальневосточных архивов

Одно его название вызывает невольное благоговение – Государственный исторический архив Сахалинской области. Но пускают сюда всех, у кого возникает непраздный интерес к прошлому. Дотошных ученых-историков, увлеченных краеведов, а также представителей предприятий-юбиляров, журналистов, аспирантов, студентов, просто граждан, нуждающихся в подтверждении некоторых фактов своей трудовой биографии либо прав на собственность.

Без особого допуска сведения могут быть предоставлены только из открытых фондов. Существует гостайна, есть также другие ограничения, предусмотренные российским законодательством. Не дают в руки и документы по личному составу, с ними работают только сотрудники архива, поскольку персональные данные граждан находятся под защитой. У каждого выданного пользователю документа своя историческая ценность, определяемая в баллах. А их количеством определяется размер штрафа за порчу. Правда, случаев применения штрафных санкций архивисты и не припомнят. Люди к ним приходят серьезные, документы рассматривают затаив дыхание.

Архивный «пропускник»

На сегодняшний день фонды Государственного исторического архива Сахалинской области насчитывают более 627 тысяч физически обособленных единиц хранения. Поскольку до середины XIX века на Сахалине не было учреждений и документы не создавались, с тех времен осталось только рукописное наследие путешественников, мореплавателей, рисунки, самодельные карты. А самый ранний документ датирован 1869 годом. Далее следуют документальные свидетельства эпохи Российской империи, японского периода, советских лет и современности. Все они представлены документами от органов власти и прошли через отдел комплектования архивного фонда – один из основных в учреждении.

Начальник отдела Юлия Николаевна Козлюк и ее сотрудники поделились примечательной информацией:

– Едва японцы пришли на Сахалин, все переделали на свой лад, упразднив прежние учреждения. Во время военных действий против японских захватчиков какая-то часть их архивов была уничтожена, но немалый массив документов удалось спасти. От губернаторства Карафуто сохранилось чуть менее двух тысяч единиц хранения. Что-то из прошлых веков сахалинской истории могло «осесть» и на материке, поскольку наши острова с 1938 по 1947 год относились к Хабаровскому краю. В Южно-Сахалинске тогда существовало архивное отделение. Большую часть архивных документов в 1943-м эвакуировали в Томск, а потом переправили во Владивосток.

В наши дни в областной исторический архив полагается сдавать документы десятилетней давности. На сегодня это 2000 – 2010 годы. А после ликвидации организации – год в год. И если раньше сюда из островных населенных пунктов стекалась вся советская документация, то теперь из обязательных «сдатчиков» остались лишь органы областной власти. А также их подведомственные учреждения – только если заключили соглашение с историческим архивом.

Частные фирмы, за редким исключением, и вовсе предпочитают хранить документацию по личному составу у себя. Сдавать все это в архив для них обошлось бы бесплатно, но тогда нужно соблюдать определенные требования при подготовке документов. Обычно после ликвидации бизнес-структур информация о них становится недоступной. Историкам, которые берутся за изучение современности, приходится обращаться в региональные министерства, чтобы добыть какие-то сведения по частному сектору. Да и подшивки газеты «Советский Сахалин» выручают, там тоже можно почерпнуть сведения по островному бизнесу.

Что имеют, хранят и реставрируют

Все, что поступает в архив, распределяется по хранилищам с характерными маленькими окнами, едва пропускающими уличный свет (кстати говоря, губительный для раритетов). Это территория отдела обеспечения сохранности, государственного учета документов и научно-справочного аппарата – тоже одного из основных в архиве. Три хранилища вмещают бумажные документы, а четвертое – кинопленки, фотографии, звукозаписи, видео. И всего этого богатства – 30 тысяч единиц хранения.

Помещения с несгораемыми дверями гостям показывают не без гордости, потому что они оснащены по-современному. И удалось это сделать около десяти лет назад после реконструкции здания исторического архива. Был надстроен пятый этаж, в помещениях стало просторнее, были выполнены работы и по сейсмоусилению. К тому же стационарные стеллажи в хранилищах заменили мобильными, что позволяет экономить место за счет широких проходов. На металлических полках расположены плотные короба, в которых хранится по нескольку томов документов. Поиск по запросам ведется по специальной топографической карте.

– Из предосторожности работаем с документами в тонких резиновых перчатках, с этим у нас строго, а также выдаются халаты, – поведала заведующая хранилищем документов учреждений экономики Анастасия Сергеевна Очиченко. – И микроклимат у нас особенный, поддерживается определенный температурный режим, с помощью термогигрометра регулируется влажность.

Документы, которые нужно «подлечить», отправляют в реставрационную мастерскую, в которой наряду с обычными офисными столами и компьютерами находится целая коллекция прессов разных лет выпуска для выравнивания бумаги, обтрепавшиеся края обрабатывают резаком. И даже электродрель используют, это для сшивания газетных и журнальных стопок.

Целостность листа восстанавливают с помощью микалентной бумаги (длинноволокнистой, хлопковой, обладающей особой прочностью) – наращивают слои, заклеивают трещины. Подшивки с периодикой заново переплетают. Для «ремонта» прозрачные скотчи использовать категорически запрещено. Да и красок тут не найти. Задача реставрации – не улучшить документ, а продлить его срок хранения в первозданном виде.

Книги в архиве

Между этажами работает автоматический грузовой лифт для транспортировки документов, между прочим, примерно такого же типа, как в областной библиотеке. Да и вообще, после реконструкции Государственный исторический архив стал едва ли не самым передовым по оснащенности на Дальнем Востоке. В подтверждение этого мой экскурсовод по архивному зданию – начальник организационно-методического отдела Ярослав Евгеньевич Габриков – привел пример с Хабаровском и Владивостоком, где архивы располагаются в условиях, менее приспособленных под современные нужды.

И показал еще одну здешнюю достопримечательность – научно-справочную библиотеку, насчитывающую около 23 тысяч книг и периодики. Это всевозможные энциклопедии, справочники по всем отраслям, подшивки газет, включая «Советский Сахалин». А также дорогие сердцу сахалинских архивистов издания из личных библиотек именитых исследователей Сахалина. Например, Алексея Николаевича Рыжкова – известного исследователя нашего острова, историка, краеведа, педагога, журналиста. Александра Ивановича Костанова – авторитетного ученого, архивиста, доктора исторических наук. Кроме того, в среднем по четыре книги в год издают сами сотрудники исторического архива. Это сборники документов, фотоальбомы, календари, монографии.

О новых технологиях

Все древние и ценные документы, а также аудиовидеозаписи, кинофильмы и фотографии оцифровываются в «хозяйстве» у начальника отдела автоматизированных архивных технологий Игоря Викторовича Соболюка. Он пояснил:

– Для этого используем бесконтактные планетарные и планшетные сканеры формата А3. Рекомендованный «Росархивом» формат копирования – PDF/A. Все, что оцифровано, попадает в электронное хранилище емкостью 120 терабайт. Информация равномерно распределяется по дискам. Если какой-то из них заменяем, данные не утрачиваются.

– Архивистов в нашем коллективе – полсотни человек, причем есть и молодые специалисты, и люди с солидным стажем. Средний возраст – за 40 лет. Опыт у нас ценится, ведь чем дольше работаешь, тем лучше представляешь состав документов, – рассказывает директор Сергей Анатольевич Чарочкин. – Востребованы и IT-специалисты, а это в основном молодежь. Они помогают внедрять новые технологии, позволяющие сокращать сроки исполнения архивных услуг. Да и все у нас осваивают новые программы, это одна из форм повышения квалификации.

При этом создаем внутренние базы данных, куда вносим электронные карточки по той или иной единице хранения. Работаем с электронными документами, которые можем принимать на хранение по электронным каналам связи. Приступили к формированию единой архивной информационной системы Сахалинской области. Часть работы выполнена.

А когда завершим, открытые фонды станут еще доступнее, в том числе удаленным муниципальным образованиям. Через пару лет можно будет выходить в электронный читальный зал исторического архива, зарегистрировавшись и подтвердив личность на портале госуслуг.

Светлана ЗАХАРОВА.

Фото автора.