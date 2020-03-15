Информация для пассажиров

Вниманию пассажиров авиакомпании «Россия», планирующих путешествие по популярным туристическим направлениям с 1 апреля.

В рамках повышения эффективности использования флота и обеспечения комфорта пассажиров авиакомпания «Россия» с 00:01 (по московскому времени) 1 апреля переводит все рейсы, выполняемые совместно с крупнейшим туроператором «Библио-Глобус» (с нумерацией FV 5501-5949), в терминал D Международного аэропорта Шереметьево.

Сотрудничество с Шереметьево позволит пассажирам авиакомпании «Россия» и «Библио-Глобуса» эффективно использовать разветвленную маршрутную сеть, обеспечивая максимальный уровень комфорта при планировании вылета из Москвы.

«Россия» убедительно просит пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково до 31 марта, обращать внимание на аэропорт прибытия в Москве и тщательно планировать свое путешествие.

Получить подробную информацию о расписании рейсов можно на сайте www.bgoperator.ru и через call-центр по телефону 8 (800) 775-25-00 (звонок по России бесплатный), сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».