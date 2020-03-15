На Сахалине к Паралимпиаде в Токио готовится российская сборная по плаванию

27 параспортсменов прибыли в Южно-Сахалинск на тренировки. Сборная отрабатывает мастерство в 50-метровом бассейне нового водноспортивного комплекса.

Атлеты прибыли из разных уголков страны – Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодарского и Камчатского краёв, Омской области. Среди них – паралимпийские чемпионы Игорь Плотников, Константин Лисенков, Денис Тарасов и другие именитые спортсмены. На Сахалине они будут тренироваться две недели.

– Сахалинская область соседствует с Японией, поэтому мы решили, что спортсмены из сборной пройдут здесь подготовку и адаптацию. С нами приехали профессиональные медики, которые будут проводить исследования организма и определять тех, кто лучше справился с нагрузками. Они и представят Россию на Паралимпийских играх, – рассказал главный тренер команды Юрий Назаренко. – На Сахалине прекрасный водноспортивный комплекс, который отлично подходит для тренировок.

Сейчас в Южно-Сахалинск прибыла только часть сборной команды страны, всего на игры от России отобрался 51 спортсмен. Тренировки проходят ежедневно утром и вечером.

– Мне здесь очень нравится – люди, природа, климат. У вас много снега и при этом не холодно, – говорит серебряный призёр Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Анастасия Диодорова. – Бассейн очень хороший, вода тёплая и лёгкая, приятно плавать.

По словам двукратного серебряного и бронзового призёра Паралимпийских игр в Лондоне Дмитрия Григорьева, пока непривычно совмещать акклиматизацию с высокими физическими нагрузками. Тем не менее, это полезный опыт для всей команды перед Токио.

– Нужно опробовать водноспортивный комплекс и проверить, как организм реагирует на смену часового пояса. Надеюсь, что перед Играми мы ещё раз сюда приедем, здесь очень хорошо и красиво. Спортивный комплекс новый, много плавательных дорожек, комфортно тренироваться. Здесь создана доступная среда для спортсменов-колясочников, они очень довольны, – поделился Дмитрий Григорьев.

Главный тренер добавил, что в следующий раз команда планирует прилететь на Сахалин в августе и уже отсюда отправиться в Токио. Визит станет заключительным этапом подготовки к Паралимпийским играм 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.