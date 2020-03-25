Более полутора миллиона рублей похитили мошенники у сахалинцев за сутки

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 48-летней жительницы областного центра. Гражданка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства. Для предотвращения незаконных действий ей необходимо было назвать номер карты и коды, поступившие ей в смс-сообщениях.

После того как женщина сообщила данную информацию, с ее банковского счета было списано более 1 миллиона 140 тысяч рублей.

По аналогичной схеме аферисты обманули еще двух граждан островного региона — 30-летнего жителя Южно-Сахалинска и женщину 1979 года рождения. Общий ущерб от действий мошенников составил более 400 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.