Вот уже несколько лет в областном центре интересно и творчески работает историко-географический клуб имени Геннадия Невельского. Взрослых и детей объединяет живой интерес к личности адмирала и его географическим открытиям, совершенным в XIX веке во время дальневосточных экспедиций. Тогда ему удалось доказать, что устье Амура доступно для прохода морских судов и что Сахалин – это остров.

Члены историко-географического клуба тоже задумали серию экспедиций под названием «Маршрутами Невельского». Они побывали на родине мореплавателя в Дракино близ г. Солигалича Костромской области и в Санкт-Петербурге, где он и его жена Екатерина Ивановна обрели вечный покой. Совершили походы в те географические точки, где Невельским и его командой были основаны дальневосточные посты.

В частности, в Николаевске-на-Амуре путешественникам встретился настоящий знаток истории родного Нижнеамурья Виктор Бойко. По словам руководителя историко-географического клуба Ирины Кременецкой, краевед рассказал много интересного и дал целый концерт с частушками, песнями, аккомпанируя себе на балалайке и гармони. По образованию он музыкант-педагог.

Сахалинцы узнали, что в местной газете была опубликована его сказка-быль «Как Геннадий Невельской Амур открыл». Она им понравилась. Домой путешественники вернулись с копией этой газетной публикации. А в нынешнем году им пришла идея издать сказку-быль красочной книжицей в честь 170-летия основания Невельским военно-административного поселения Николаевский пост (ныне Николаевск-на-Амуре).

Единомышленника и благотворителя Ирина Кременецкая нашла в лице Ильяса Дыйканова из компании DIS_CO. Иллюстратором текста стал художник-дизайнер из Комсомольска-на-Амуре Валерий Бревнов, большой и давний друг клуба. Было еще немало добрых и светлых людей, помогавших в рождении книги.

Первые 50 экземпляров издания, вышедшего в свет на мелованной бумаге в ООО «Рико Дизайн», предназначены для детворы, интересующейся краеведением. Школьники постарше могут знакомить с интересной сказкой-былью про Невельского ребят начальных классов. Так образ адмирала русского флота и географические открытия его команды станут для них ближе и понятнее.

Книжка стала приятным сюрпризом для автора текста Виктора Бойко. Он не ожидал, что его произведение обретет такую красивую печатную форму. Члены клуба в перспективе видят этот текст переведенным на английский язык. Быть может, содержание сказки-были и яркие иллюстрации Валерия Бревнова вдохновят сахалинцев на создание мультфильма.

Людмила Степанец.