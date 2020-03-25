Прием граждан ведется через портал Госулуг или по предварительной записи по телефонам органов ЗАГС Сахалинской области. Контакты представлены на официальном сайте агентства: https://zags.sakhalin.gov.ru.

Прием граждан назначается на вторник, четверг или пятницу – по предварительной записи. В субботу проходят регистрации браков. Агентство рекомендует молодоженам ограничить количество приглашенных.

За получением повторных свидетельств и справок жители островного региона могут обратиться также в МФЦ.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах, в органах ЗАГС временно не будут проводиться торжественные мероприятия – чествования юбиляров супружеской жизни, вручения свидетельств о рождении, а также экскурсии и дни открытых дверей.

Такой режим работы будет действовать до особого распоряжения.