Чтобы оградить от коронавирусной инфекции жителей островного региона старше 65 лет, их будут обслуживать на дому.

Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.

– В зоне особого риска – люди старшего поколения. Временно мы приостанавливаем работу кружков и секций «Сахалинского долголетия», – сказал глава региона Валерий Лимаренко. – До сих пор нам удавалось сберечь сахалинцев и курильчан от опасного заболевания. Необходимо принять все возможные меры, чтобы ситуация оставалась такой же и в дальнейшем.

Сахалинская область – один из немногих регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди – пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией.Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу, и людей, которые контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.

– Сдать тест могут и сахалинцы, у кого проявляются особо тревожные и даже панические настроения, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас под подозрением находятся двое сахалинцев, ожидаются результаты углубленного анализа из новосибирской лаборатории. У всех 118 человек, с кем они контактировали, экспресс-тест отрицательный.

Пациенты вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении. В Долинской ЦРБ в резерве 200 коек, еще 80 – в кожно-венерологическом диспансере. 100 мест предусмотрено в лагере «Юный железнодорожник».

Задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии региональногоминздрава: 8(800)300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).

Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8(4242)72-24-14.

Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться к социальным работникам по телефону: 8(800)201-00-99, сообщает пресс-служба регионального правительства.