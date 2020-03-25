В Сахалинской области с 19 марта действует режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции. Запрещается проведение всех массовых мероприятий с участием более 100 человек. Поэтому островные учреждения культуры начали активно использовать дистанционный формат.

– Вынужденная отмена запланированных мероприятий не означает, что мы полностью прекращаем работу наших учреждений, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – Культурная жизнь региона продолжается в режиме онлайн. Посетить открытие выставки или действующую экспозицию, выбрать книгу для чтения или принять участие в электронной викторине сахалинцы могут уже сегодня, не выходя из дома.

Не выходя из дома, любители прекрасного уже побывали в областном художественном музее на выставке заслуженного художника России Михаила Старостина.

В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 24 марта в 16.00 начнет работать выставка к 130-летию поездки писателя и 125-летию выхода в свет его произведения. «Чеховский Сахалин» даст возможность совершить визуальное путешествие по главам книги через работы сахалинских художников. Бытовые сцены и пейзажные мотивы рисуют настроение эпизодов чеховского произведения.

Трансляция открытия выставки пройдет в YouTube (https://youtu.be/eSMTqsz96AU). Среди зрителей разыграют подарочные издания книг «Остров Сахалин» А. Чехова и «Каторга» В. Дорошевича.

Доступ к островным музейным фондам дает виртуальный проект «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX – XX веков» (http://sakh-virtualmuseum.ru/). Портал воссоздает реальность материальной и духовной культуры древних и современных народов Сахалина и Курил.

Свои услуги в удаленном режиме оказывает и Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Доступ к виртуальным читальным залам и книжным выставкам дает сайт https://libsakh.ru/. Сервис «Спроси библиотекаря» дает возможность онлайн-обслуживания.

Юным читателям помогает сайт областной детской библиотеки https://sakhodb.ru/. Есть ресурсы: «Продление онлайн», «Виртуальная справка», «Электронный каталог», «Онлайн-бронирование», «Мобильная библиотека ЛитРес». Также маленькие книголюбы могут поучаствовать в электронных викторинах в разделе «Занимательное краеведение».