Из-за угрозы распространения коронавируса в России интенсивно растет объем онлайн-торговли. С каждым днем число заказов с доставкой до двери только увеличивается, а переход к онлайн-шопингу может стать долгосрочным трендом. В этой связи администрация Южно-Сахалинска напоминает о наличии в областном центре интернет-магазинов, онлайн-аптек, а также сервисов по доставке еды.

Оформить заказ готовой еды на дом можно через агрегатор доставки еды , в списке которого находятся практически все заведения областного центра, осуществляющие доставку до двери. Также напомним, что купить продовольственные и бытовые товары можно в сахалинских интернет-магазинах palladi.ru и еда65.рф , которые осуществляют доставку на дом. Широкий ассортимент бытовой химии и средств гигиены представлен на сайтах магазинов «Любимый» и «Тетя Ася» . Кроме того, в областном центре есть интернет-магазин подарков и сувениров «Тук и Тук» , а также сервис shoppy.ru , где удаленно можно приобрести технику, различное оборудование и одежду. Условия доставки на всех представленных площадках зависят от суммы заказанного товара.

Напомним, одно из преимуществ покупки продуктов в удаленном режиме — это доставка заказанных товаров до двери квартиры. Кроме того, покупать и доставлять большие объёмы провианта таким способом проще. При этом стоит помнить, что у каждого товара есть свой срок годности.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции крайне важным является и дистанционная продажа лекарственных средств. Это не только создаёт несомненное удобство для людей, нуждающихся в лекарствах, но и избавляет их от необходимости лично посещать аптеку, что ограждает от нежелательных контактов. Приобрести безрецептурные лекарства в интернете можно на сайте государственной онлайн-аптеки «Фармация» .

Пока выбор онлайн-торговли в областном центре ограничивается небольшим количеством, и у предпринимателей сейчас есть возможность расширить этот список, организовав торговлю дистанционно.

Узнать всю актуальную информацию о работе интернет-магазинов в областном центра можно по телефону приемной департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка: 300-471.