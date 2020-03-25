В целях предупреждения распространения вирусных инфекций департаменты образования, социальной политики, экономического развития, городского хозяйства и другие профильные структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы граждан и переходят на онлайн-режим.

Подать заявления на предоставление муниципальных услуг горожане могут через портал госуслуг. Их полный перечень опубликован на официальном сайте мэрии. Также на главной странице сайта городской администрации работают электронные сервисы «Прием обращений» и «WEB-приемная».

Кроме этого, свои вопросы и личные обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска:

«ВКонтакте» — https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official;

«ВКонтакте» — https://vk.com/gorodkaknaladoni;

«Одноклассники» — https://ok.ru/yusakhru;

Facebook — https://www.facebook.com/yuzhnosakhalinsk;

Twitter — https://twitter.com/yusakh_ru;

Instagram — https://www.instagram.com/yuzhnosakhalinsk_official, а также в личных аккаунтах мэра города Сергея Надсадина.

Напомним, информация о мерах предосторожности и недопущении распространения вирусных заболеваний размещена на сайте мэрии в разделе «Актуально».