Результаты повторного экспресс-анализа на коронавирусную инфекцию у всех постояльцев оздоровительно-досугового центра оказались отрицательными, сообщает пресс-служба регионального правительства.В ближайшее время будут готовы тесты сахалинцев, которые находятся в областном кожно-венерологическом диспансере.

В Березняках с путешественниками сегодня встретился заместитель председателя областного правительства Сергей Наумов. Он подчеркнул: сахалинцы обязаны остаток двухнедельного карантина провести дома и не выходить на улицу. Такие же ограничения коснутся и членов семей, с кем проживают пассажиры – каждый из домочадцев должен подписать добровольное согласие.

– Мы имеем дело с новым заболеванием, от которого пока нет вакцины. Самое опасное, что у коронавируса длительный инкубационный период. На протяжении 14 дней пациент может не чувствовать симптомов и заразить десятки людей. Поэтому нам всем сейчас нужно проявить ответственность и думать не только о собственном комфорте, но и о других людях, – сказал Сергей Наумов.

Перед тем, как отправиться на домашний карантин, пассажиры тайского рейса и их семьи дали официальное согласие на использование персональных данных. С помощью системы «Безопасный город» и мобильной связи правоохранительные органы будут контролировать, как сахалинцы соблюдают режим самоизоляции. Если они подвергнут риску здоровье окружающих, то будут нести ответственность, вплоть до уголовной.

Напомним, рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск 26 марта, 241 пассажир отправился на карантин в «Юбилейный». По их просьбе в детском лагере улучшили условия проживания – провели высокоскоростной Интернет, установили обогреватели, привезли книги и фильмы.

27 марта из Таиланда вернулись еще 250 сахалинцев, их разместили в санатории «Синегорские минеральные воды». Если повторный тест на коронавирус окажется отрицательным, они тоже отравятся на домашнюю обсервацию. А в санатории планируется развернуть инфекционные койки.

Еще более 30 пассажиров, прибывшие 28 марта из Сеула, находятся на обсервации в гостинице «Спортивная» в Южно-Сахалинске.

По предписанию главного санитарного врача РФ все, кто приезжает из-за рубежа, обязаны две недели находиться в самоизоляции. Губернатор Валерий Лимаренко ужесточил это требование – на карантин отправляются путешественники, прибывающие на острова по воздуху и по морю из других регионов России. Пассажиры сдают экспресс-тест на коронавирус, находясь еще в аэропорту или в порту.