Бюджет 2020 – 2022

О показателях бюджета и о том, как изменился основной финансовый документ Сахалинской области с начала года.

19 декабря 2019 года губернатор подписал закон об областном бюджете на 2020 – 2022 годы. В текущем году в него был внесен ряд уточнений, которые затронули как отдельные статьи бюджета, так и его общие параметры.

Однако обновленный бюджет пока не учитывает тех изменений на мировых финансовых рынках и рынках углеводородов, в том числе нефти, которые мы сегодня наблюдаем и которые традиционно сказываются на бюджете Сахалинской области. В настоящее время продолжают действовать сценарные условия, сформированные на начало года в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Исходя из этих условий, при составлении бюджета налоговые и неналоговые доходы бюджета области на 2020 год были оценены в 152,8 млрд рублей, что на 17 процентов выше аналогичного прогноза, сформированного на начало 2019 года.

При формировании доходов областного бюджета учтены цена нефти марки Юралс в размерах: 62,2 доллара США за баррель в 2019 году, 57 долларов США – в 2020 году, 56 долларов США – в 2021 году, 55 долларов США – в 2022 году, а также среднегодовой курс доллара США в 2020 году – 65,7 рубля за доллар США, в 2021 году – 66,1 рубля за доллар США и в 2022 году – 66,5 рубля за доллар США.

В структуре собственных доходов порядка 90 процентов сформировано за счет трех источников: налога на прибыль организаций, налога на доходы физлиц и доходов в виде доли прибыльной продукции при выполнении соглашений о разделе продукции по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

На долю нефтегазовых доходов приходится 69 процентов.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов запланировано поступление 133,9 и 121,0 млрд рублей собственных доходов соответственно.

БЮДЖЕТ ПОПРАВОК

Основные изменения областного бюджета обусловлены следующим.

В первую очередь увеличением объема безвозмездных поступлений. По уточненной оценке, безвозмездные поступления в текущем году возрастут на 4,8 млрд рублей и составят 14,8 млрд рублей. Соответствующие изменения нашли свое отражение и в расходной части бюджета.

Одновременно при внесении изменений в бюджет были перераспределены средства по объектам капитального строительства в рамках Плана социально-экономического развития центров экономического роста Сахалинской области.

В целом общий прогноз по доходам бюджета на 2020 год вырос со 162,7 до 167,5 млрд рублей. План по расходам увеличен на 9,1 млрд рублей до 175,4 млрд рублей.

Бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным. Более половины бюджета составляют расходы, связанные с социальной сферой. Из них наибольший удельный вес приходится на обеспечение государственных гарантий в сфере образования, здравоохранения и социальной политики.

Социальная политика

На социальную поддержку населения дополнительно направлено 0,9 млрд рублей. С учетом этих средств расходы на осуществление социальной политики составили 31,4 млрд рублей.

В частности, предусмотрено финансирование дополнительно введенных в 2020 году мер поддержки семьи и детей, в том числе:

– на увеличение размера с 204,0 тыс. рублей до 250,0 тыс. рублей регионального материнского капитала на вторых и последующих детей, а также исключение возрастных ограничений женщин при предоставлении регионального материнского капитала на первого ребенка;

– на погашение ипотечного кредита в коммерческих банках, предоставляющих ипотечные займы семьям, в которых родился ребенок после 01.01.2020 и проживающим на территории области не менее 10 лет.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Сахалинской области увеличен размер ежегодной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 75000 рублей, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и участникам трудового фронта – до 50000 рублей. Эти выплаты предоставляются дополнительно к единовременным выплатам, установленным на федеральном уровне. И кроме того, в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сахалинской области в 2020 году увеличена до 10000 выплата гражданам, относящимся к категории «дети войны».

Дорожное хозяйство

Расходы на дорожное хозяйство по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом увеличены на 1,5 млрд рублей – в текущем году они составят 15,8 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены муниципальным образованиям на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличены на 3,9 млрд рублей – их годовой объем в бюджете составил 26,5 млрд рублей.

Кроме этого в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса высокую социальную значимость имеют расходы, направляемые из областного бюджета на сдерживание тарифов для населения и предприятий области.

В текущем году на покрытие разницы между экономически обоснованными тарифами и стоимостью отпущенного населению и островным предприятиям электричества, воды, газа и тепла выделено 4,9 млрд рублей.

Кроме того, дополнительно выделено 4,7 млрд рублей в виде субсидии юридическим лицам, предоставляемой в целях возмещения недополученных доходов гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию на территории Сахалинской области.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Традиционно значительная часть расходов областного бюджета предусматривается местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов.

Необходимость межбюджетного регулирования основывается на недостаточной бюджетной обеспеченности муниципальных образований – когда собственные доходы местных бюджетов не покрывают всех потребностей в финансовых ресурсах. Как правило, дефицит финансирования испытывают именно те направления, которые непосредственно влияют на качество жизни граждан, – благоустройство, дорожное хозяйство, водоснабжение, обеспечение граждан жильем.

Общий объем межбюджетных трансфертов в текущем году составляет 65,3 млрд рублей, из них 2 млрд рублей были предусмотрены дополнительно при внесении изменений в бюджет.

Большая часть межбюджетных трансфертов – 36,0 млрд рублей – имеет целевое назначение и направляется для софинансирования расходов местных бюджетов.

Кроме целевых субсидий, 7,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований – эти средства образуют постоянные и достаточные финансовые источники доходов для самостоятельного формирования местных бюджетов. Направления их расходования муниципалитеты определяют самостоятельно. В основном это содержание муниципальных учреждений, повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Кроме того, на 2020 год предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 0,7 млрд рублей.

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Свыше 1,5 млрд рублей составляют налоговые расходы областного бюджета. Они не утверждаются законом о бюджете, но ежегодно оцениваются, в том числе с точки зрения эффективности применения соответствующих мер, их социальной значимости. Прежде всего, это – налоговые льготы, применение которых влечет выпадающие доходы бюджета.

Так, существенные изменения произошли в части исчисления транспортного налога.

В сентябре 2019 года по инициативе губернатора Сахалинской области принят закон, которым с 1 января 2019 года на 30 процентов снижены ставки транспортного налога для всех легковых автомобилей и мотоциклов независимо от мощности.

Снижение налоговой нагрузки для юридических лиц в связи с введением пониженных ставок налога произошло уже в 2019 году, поскольку налог ими уплачивается ежеквартально. Жители области снижение нагрузки по транспортному налогу ощутят в 2020 году при уплате налога за 2019 год.

Еще одной новацией стало принятие закона Сахалинской области 06.09.2019 № 77-ЗО, предусматривающего установление пониженной на 50 процентов ставки налога для транспортных средств, оборудованных электро- или гибридными двигателями, без ограничения по мощности двигателя на трехлетний период с 2020 по 2022 год.

Данная норма введена с целью стимулирования обновления парка автомобилей с более высоким экологическим классом.

Материал подготовлен министерством финансов Сахалинской области.

Подробнее с информацией о бюджете и о его исполнении можно ознакомиться в сети интернет на портале открытого бюджета Сахалинской области.