Дороги в Южно-Сахалинске готовят к большому ремонту

Работы по устранению выбоин с помощью литого асфальта проводят на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети. Эта технология позволяет ремонтировать полотно даже в условиях низких температур. Материал, разогретый в специальной машине до 220 градусов, равномерно заполняет выбоины.



– Сначала мы ведем подготовку: просушиваем ямы компрессором, выдуваем влагу и посторонние предметы, – рассказал о технологическом процессе дорожный мастер Семён Измалкин. – Затем выбоину необходимо просушить еще раз. После этого приступаем к заливке асфальтовой смесью. Через 6-7 часов она затвердевает.

Устранение дефектов начали выполнять с так называемого «праздничного квадрата» – в границах улиц Ленина, Сахалинской, Горького и проспекта Победы. Бригады трудятся в две смены, днём и ночью. В их распоряжении – два специализированных автомобиля для варки смеси. Они позволяют асфальтировать от 50 до 80 квадратных метров поврежденного полотна в сутки.



Ремонт городских улиц при помощи традиционного способа асфальтирования начнется, ориентировочно, с середины апреля – как только позволит температурный режим. Работы будут вестись по технологии укладки однослойного асфальтового покрытия, когда поврежденные участки вырезают прямоугольными кусками – картами, расположенными параллельно или перпендикулярно направлению дороги. После чего на них укладывают новый материал. Таким способом будут ремонтироваться и другие улицы островной столицы, в том числе в планировочных районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.