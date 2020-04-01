Пассажиров авиарейса из Тайланда отправили из санатория «Синегорские минеральные воды» на домашнюю обсервацию

Сегодня стали известны результаты анализов 274 пассажиров тайского авиарейса, помещенных на карантин в санаторий «Синегорские минеральные воды» – все они отрицательные, сообщает пресс-служба регионального правительства. Людям вручили предписания о продолжении домашней обсервации и организовали централизованную доставку по домам – в Южно-Сахалинск и по районам острова.

Перед тем, как отправиться на домашний карантин, пассажиры тайского рейса и их семьи дали официальное согласие на использование персональных данных. С помощью системы «Безопасный город» и мобильной связи правоохранительные органы будут контролировать, как сахалинцы соблюдают режим самоизоляции. Если они подвергнут риску здоровье окружающих, то будут нести ответственность, вплоть до уголовной.

Несколько человек сами захотели остаться в санатории до окончания двухнедельного карантина. Сахалинцы решили не подвергаться опасности членов семей, с кем они проживают.

Напомним, рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск 27 марта. По распоряжению главного санитарного врача РФ все пассажиры должны быть изолированы. Учитывая, что на борту находились люди с симптомами ОРВИ, было принято решение об исключении возможных рисков и направлении всех граждан в обсерватор