Туту.ру, Ростуризм и TV Brics представляют новый видео-проект «Чек-лист». Позиция у трех партнеров в современной ситуации однозначная: «Мы не призываем людей путешествовать прямо сейчас. Мы приглашаем посмотреть и, заинтересовавшись, внести регион в свой чек-лист, запланировать путешествие на будущее».

Тревел-проект воссоздаст интерактивную карту России, которая познакомит зрителя с каждым из 85 регионов нашей страны. Один выпуск – один регион. Ведущий «Чек-лист» – тревел-блогер Миша Ронкаинен («Поехавший»), который протестирует каждый регион России по списку критериев, важных каждому путешественнику.

Первый выпуск «Чек-листа» посвящен Сахалину. Передача вышла в эфир 31 марта. Посмотреть ее можно здесь: https://russia.tutu.ru/sakhalin

Нас в Туту.ру покорил Сахалин, и мы сделали заставки-фоны, которые можно использовать во время видеоконференций в Zoom. Изображения по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/l98tvvswoom4q7e/AAAcpLcO_Y01YP3f0yun13GTa?dl=0