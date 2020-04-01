Уважаемые читатели!

Приближается великий всенародный праздник – День Победы. В связи с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над германским фашизмом и 75-летием победы над милитаристской Японией в нашей стране проводятся различные мероприятия, чествования ветеранов фронта и тыла, блокадников, детей войны.

9 мая в крупных городах, в том числе и Южно-Сахалинске, состоятся военные парады. Во многих населенных пунктах пройдут маршем колонны «Бессмертного полка».

В год своего 95-летнего юбилея редакция газеты «Советский Сахалин» открывает новую рубрику «Победители» и предлагает поучаствовать в ней не только читателям-островитянам, но и тем россиянам, чьи родные внесли свой вклад в освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японского милитаризма.

Для публикации в газете принесите или пришлите в редакцию по электронной или же по обычной почте фотографии участников Южно-Сахалинской или Курильской операций с указанием фамилии, имени, отчества, воинского звания и должности. Сообщите, где победитель воевал или трудился в тылу, есть ли у него награды, кем он стал в мирное время.

Снимки, поступившие в конвертах, редакция вернет после публикации. Не забывайте точно указывать свой почтовый адрес с индексом, фамилию отправителя.

Никто не забыт,

Ничто не забыто!

Помним! Гордимся!

Адрес электронной почты: sovsakh-95@yandex.ru.

Почтовый адрес редакции: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154.