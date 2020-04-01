Полтора миллиона медицинских масок доставят на Сахалин

Крупную партию изделий самозащиты заказали из Китая. Она прибудет в область в течение 10 дней. Маски закупит один из сахалинских бизнесменов. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции, которую губернатор Валерий Лимаренко провел в социальных сетях.

– Сегодня в спецрезерве островов – 200 тысяч масок. Их направляем в первую очередь медикам, полицейским и работникам предприятий жизнеобеспечивающих отраслей. Кроме того, в аптеках продаются 30 тысяч медицинских изделий, – рассказал Валерий Лимаренко. – Следует помнить, что маски нужны в первую очередь заболевшим, чтобы не заражать окружающих. Также мы рекомендуем использовать средства самозащиты островитянам, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, продавцы и работники сферы услуг.

Медицинскими изделиями также обеспечивают заболевших людей, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ. Причем бесплатно. Пациент получает недельный комплект масок из 14 штук – по 2 единицы на один день.