Российский парламент большинством голосов поддержал инициативу сахалинских властей – именовать 3 сентября днем воинской славы и отмечать в эту дату окончание Второй мировой войны.

Утверждение 3 сентября в новом статусе (дня воинской славы, а не памятной даты, как ранее) даст дополнительные возможности для сохранения исторических памятников и создания новых, отметили депутаты Госдумы. Кроме того, на праздничные мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны будет выделяться федеральное финансирование.

– Победа Советского Союза над Японией в 1945 году поставила решающую точку во Второй мировой войне. Мы считаем неправильным, что в перечне Дней воинской славы России до сих пор нет 3 сентября, несмотря на то, что в Госдуму неоднократно вносились законопроекты о внесении этой даты в список, – сказал Георгий Карлов.

Точка в сражениях Второй мировой войны была поставлена на дальневосточных рубежах – во время Курильской десантной операции. В боях за освобождение Сахалина и Курил свои жизни отдали более 2 тысяч советских воинов.

Ранее законопроект получил положительное заключение научно-исследовательского института военной истории. Его также одобрили в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны Российской Федерации. Письмо за подписью министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу было направлено Президенту, и Владимир Путин поддержал эту инициативу. Кроме того,законопроект получил поддержку в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. А кабмин РФ подготовил положительный официальный отзыв на инициативу об изменениях в закон о Днях воинской славы и памятных датах, сообщает пресс-служба регионального правительства.