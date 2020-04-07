Центры социальной защиты будут принимать документы от сахалинцев дистанционно

Жители области, впервые претендующие на меры социальной поддержки, могут подать заявление на выплаты в электронном виде. Для этого нужно будет позвонить на горячую линию минсоцзащиты: 8-800-201-00-99 (ежедневно с 8.00 до 18.00) и оставить заявку.

– Сейчас поступает много вопросов о назначении мер социальной поддержки. По поручению губернатора области Валерия Лимаренко прием заявлений на назначение мер социальной поддержки организован дистанционно. Теперь островитяне могут позвонить на горячую линию министерства и оставить соответствующую заявку. Она будет передана в клиентскую службу. Специалисты свяжутся с заявителем, предоставят необходимую консультацию и сообщат о дальнейших действиях, – прокомментировала ситуацию министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Напомним, в Сахалинской области предоставляется 250 мер социальной поддержки, направленных на разные категории граждан: малоимущие, семьи с детьми, представители старшего поколения. Информация о том, как получить ту или иную выплату, размещена на сайтах областного министерства соцзащиты (https://msz.admsakhalin.ru/) и центра социальной поддержки Сахалинской области (http://csp.admsakhalin.ru/).

Власти Сахалинской области продлили до 30 сентября ранее назначенные пособия и льготы. Теперь они начисляются автоматически, и жителям Сахалина и Курил не нужно предоставлять документы, в том числе подтверждающие доходы, сообщает пресс-служба регионального правительства.