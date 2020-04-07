Малая посевная у вас дома. Календарь дачника

Из-за пандемии коронавируса поездки на дачу отложены до лучшей поры. Но в домах и квартирах вовсю идет работа на будущий урожай. Вам в помощь советы ведущей нашей постоянной рубрики агронома Валентины Косенковой.

Продолжаем высевать в увлажненную почву семена томатов ранних и среднеранних сортов. Плошки, помещенные в целлофановые пакеты, ставим в теплое и светлое место. В этом случае всходы будут скорыми и дружными. Продолжаем пикировать томаты, посеянные в феврале – марте. Напоминаю, растения пересаживайте во влажную почву так, чтобы корешки в углублениях торфоперегнойных горшочков доставали до земли. Не перетягивайте стебельки, чрезмерно уплотняя почву вокруг корней. Хочу предостеречь: в первые дни после пикировки рассаду нельзя выносить на застекленный балкон, она должна укорениться. Это станет заметным по хорошему внешнему виду томатов. Что касается подкормки всходов, то лучшая для них – органическая (1 л навоза разведите в ведре воды).

Чаще проветривайте помещение до 9 – 10 градусов. Открывайте фрамуги, ведь днем воздух прогревается до положительных температур. Оставляйте форточки открытыми на ночь. Если в первое время вы прикрывали растения бумагой от яркого солнца, ее можно убрать. И вы заметите, как рассада станет красиво и мощно развиваться.

До 20 апреля следует достать из подвалов семенной картофель. Некоторые дачники промывают его слабым раствором марганца и выкладывают на яровизацию в светлом месте ростками вверх. Кто-то раскладывает клубни на застекленных балконах или лоджиях, а кто-то подвешивает нанизанные на проволоку (лучше алюминиевую) клубни так, чтобы на них падал солнечный свет. Проколы картофелинам не страшны, они затянутся. Зато посадочный материал будет отменным, с крепкими и сильными ростками.

Начиная с 10 по 15 апреля можно также послойно ростками кверху уложить клубни в ящики. Каждый слой присыпать опилками или торфом и слегка сбрызнуть водой. При таком варианте проращивания у клубней появятся корешки. На грядках такие картофелины быстрее адаптируются к новым условиям и дадут ранний урожай.

В 20-х числах апреля можно посеять в плошках по несколько семечек огурцов, арбузов, тыквы, дынь, кабачков. Семена этих культур, предлагаемые фирмой «Бейо», как правило, продают обработанными – в розовой, зеленой, синей облатке. Замачивать их не надо.

Если же семена не обработаны, то перед посевом в торфяные горшочки проведите калибровку. (К сожалению, некоторые семеноводческие фирмы этим не занимаются). В литр воды насыпьте 100 г семян. Те, что хорошего качества, опустятся на дно сосуда. А те, что всплывут, соберите и повторно залейте литром чистой воды еще для одного отсева. После чего опустившиеся на дно семена (те, что покрупнее) используйте для посадки, остальные выбросьте. Помните пословицу: от плохого семени не жди хорошего племени.

Ранние сорта капусты лучше посеять в плошки с плодородной почвой до 15 апреля. Оптимальное расстояние между рядками – 3 – 4 см и между растениями – 1,5 – 2 см. Постарайтесь вырастить рассаду капусты разных сортов. Пусть у вас на участке будет кольраби, цветная, краснокочанная, савойская, белокочанная и брюссельская капуста. Ведь у каждой из них свои полезные свойства.

Проверьте, окореняются ли срезанные вами веточки плодовых кустарников, которые вы выращиваете как посадочный материал. Если корешки не появляются, добавьте в воду 1 ст. ложку меда или сахара. Эти ростовые вещества ускорят процесс. Можно применить также препараты для корнеобразования, они есть в торговых точках.

Выносим ближе к свету георгины. В подвале ставим клубни на стеллажи или другие приспособления ростками вверх и слегка сбрызгиваем водой. Загущенные всходы шток-розы пикируем в торфяные горшочки.

В предстоящие две недели высевайте на рассаду семена астр, петуний, бархатцев и других бордюрных растений, но знайте меру. Ведь ассортимент цветочных культур, как правило, большой, да еще на даче взойдут ирисы, нарциссы, примулы и другие первоцветы. Так что правильно рассчитайте, сколько рассады прекрасных растений вам понадобится.