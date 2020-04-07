Незаслуженно забытые имена. Об особенностях островной топонимики

Кто интересуется историей нашего острова, тот знает: Сахалин назван по маньчжурскому имени реки Амур – Сахалян-улла, что означает Черная река. Нанесенное на карту, оно было ошибочно отнесено к Сахалину и закрепилось в последующих изданиях карт.

Названия сахалинских городов, поселений, улиц и природных объектов также тесно переплетены с историей освоения нашего края. Множество памятников установлено здесь выдающимся деятелям, мореплавателям, участникам военных событий.

В топонимике островов чаще встречаются мужские имена, это и неудивительно. Первооткрыватели, мореходы, исследователи, герои войны своими подвигами заслужили, чтобы потомки увековечили память о них.

Самой значимой для острова фигурой местные жители считают российского адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. И, конечно же, не забывают про Чехова, Крузенштерна и других известных людей, чьи судьбы были связаны с Сахалином.

К сожалению, в островной топонимике весьма редко встречаются женские имена. Мы обратились к южносахалинцам с просьбой высказать свое мнение о том, почему улицы и природные памятники Сахалина названы в основном мужскими именами.

– Если мы говорим о проливах, горах, поселениях, то здесь все честно – кто их открыл, в честь того они и названы, – рассуждает Антон Иванов. – А что, нужно было восславить их жен, которые сидели дома и грелись у камина? Если говорим про героев войны, то тут тоже все ясно. Кто сражался за острова, пал смертью храбрых, того и увековечили в названии местности. К примеру, в честь Героя Советского Союза Леонида Смирных нарекли поселок на севере Сахалина.

Думаю, женщины-герои тоже были, но лично я о них не знаю. Знаю одно, что слишком много у нас упоминают Чехова. Он один раз приехал, написал книгу, и теперь его именем готовы назвать все, даже аэропорт Южно-Сахалинска.

Я люблю творчество Антона Павловича, но, считаю, все должно быть в меру. На мой взгляд, можно найти других, не менее значимых для острова персон, вспомнить и женщин. Возможно, среди них были военные летчицы.

Не в укор будет сказано, но ни одного женского имени из истории нашего региона не назвал и следующий респондент.

– Если что-то и известно о прославленных женщинах, то лишь в стенах отдельных предприятий и организаций, – считает Константин Лоскутников. – Такая информация не приводится на уроках краеведения. Хотя, по-хорошему, к выпуску из средней школы ребята могли бы знать хотя бы две-три такие фамилии. Валентина Терешкова и Зоя Космодемьянская у всех на слуху, но они не сахалинки. А мы должны знать и своих героев.

Среди опрошенных единицы вспомнили о современнице, заслуженном враче России Ларисе Гончаренко. Пока в ее честь открыли лишь мемориальную доску на территории городского диагностического центра.

– Женские имена, действительно, намного меньше фигурируют в названиях местностей Сахалина, – соглашается кандидат исторических наук, заведующий учебно-археологическим музеем СахГУ, доцент кафедры российской и всеобщей истории Вячеслав Грищенко. – В первую очередь это связано с особенностями истории островов. Большинство географических объектов на Сахалине и Курилах переименовано во второй половине ХХ века. В основном они названы в честь первооткрывателей, героев войны или руководителей государства, например, пролив Лаперуза, поселок Смирных, улицы Ленина.

Имена женщин на карте все же можно найти. Без подготовки скажу про мыс Елизаветы, мыс Марии – эти названия связаны с представительницами царского дома. В 1805 году первый русский путешественник Иван Крузенштерн во время плавания у берегов Сахалина одному мысу дал имя жены царя Александра I Елизаветы Алексеевны, другой назвал в честь Марии – матери Александра I.

А вот мнение историка, исследователя, писателя, краеведа Сахалинской области Игоря Самарина:

– Дело в том, что названия улицам, скверам и другим местностям давали в основном в честь того, кто совершал сложную, тяжелую мужскую работу. И это логично. Женские имена, безусловно, присутствуют в топонимике нашего края, хоть и в меньшинстве. Первым на ум приходит образ санитарки Марии Грибановой. Во время штурма Харамитогского укрепрайона она из-под шквального пулеметного огня выносила с поля боя раненых солдат. Всего за семь дней (с 11 по 18 августа) спасла около 60 человек. Марию наградили медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. К сожалению, имена таких людей не у всех на слуху, они незаслуженно забыты.

Сегодня легче назвать новую улицу в честь уже известного человека, чем копаться в истории родного края. Говоря о женских именах, назову озеро Алигер на Кунашире, нареченное в честь известной в России поэтессы Маргариты Алигер. Есть и придуманные названия, к примеру, мыс Анастасия. За ним таится целая легенда о девице, которая верно ждала с войны своего жениха, а не дождавшись, прыгнула со скалы в воду. На самом деле все проще. Название мыс получил от созвучного с айнским «Тисия» – Анастасия, так же как и бухта Сокия (Сокитани) на Итурупе после 1946 года по созвучию стала носить имя Софья.

Бухта на Итурупе с именем Оля имеет ту же историю. Ее название происходит от айнского «ойя», что в переводе значит «копыто», по своему очертанию бухта очень похожа на подкову. А вот за мысом Тамары в Ногликском районе стоит реальная история о матросе Тамаре Воротынцевой. Девушка погибла при разгрузке теплохода «Аргунь», исполняя служебный долг.

Не так давно один из островов Курильской гряды назвали в честь Анны Щетининой. Она была капитаном дальнего плавания, кавалером многих орденов, почетным членом Международной федерации ассоциаций морских капитанов. Вот, пожалуй, те женские имена, которые первыми всплыли в памяти. А если обратиться за помощью к атласу географических названий Сахалинской области, там, я уверен, найдется куда больше женских имен.

И действительно, нашлись, только большинство из них – это названия кораблей известных мореплавателей. А так хочется, чтобы имена женщин, героические и трудовые подвиги которых совершались на островной земле, не остались забытыми.

А таких немало. Одних только Героев Социалистического Труда, награжденных золотой медалью «Серп и Молот», целая плеяда: рыбачка Александра Хан, штукатур-маляр Клавдия Буравцева, мастера машинного доения Мария Савчук, Валентина Шорохова, Нина Ефименко, Валентина Илютичева, Антонина Машковцева, овощевод Антонина Межова… И этот список можно продолжать.

Ксения Симчугова.