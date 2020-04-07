«Прощаем банковские кредиты». Мошенники ищут способы облапошить граждан

Мошенники пользуются тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях. Об этом сообщает эксперт пресс-службы ВТБ на Дальнем Востоке Константин Солохин.

ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, т. к. информацию о просрочке банк будет обязан передать в бюро кредитных историй.

Также в последние дни при обработке обращений на кредитные каникулы сотрудники ВТБ все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан. Банк фиксирует появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств.

Будьте бдительными и при возникновении любых вопросов обращайтесь напрямую в банк.

Леонид КАРПЫЛЕВ.