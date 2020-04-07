Сахалинский бизнес поддержат на миллиард рублей

Такова, по предварительным оценкам, общая сумма налоговых послаблений и мер поддержки, которые станут доступны островным предпринимателям. Чтобы помочь компаниям в условиях пандемии коронавируса, в регионе создали новые финансовые и административные механизмы. Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства, посвященного обсуждению антикризисных мер в экономике.

Сегодня на островах введен режим повышенной готовности. В связи с этим приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям. Это коснулось, например, организаций общепита, парикмахерских, магазинов косметики и одежды, массажных салонов, объектов дошкольного образования, зрелищно-развлекательных и прокатных компаний. Соответствующее постановление будет подписано уже сегодня.

– Это мера временная и вынужденная. Здоровьем островитян рисковать нельзя. Однако мы должны сделать всё, чтобы сохранить малый и средний бизнес на островах. Это как грибница, которую нельзя разрушать. Предприниматели создавали своё дело годами, там работают люди. Поэтому с каждой компанией нужно работать индивидуально, – заявил губернатор Валерий Лимаренко.

По поручению главы региона в области разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, сахалинский фонд развития предпринимательства с 1 апреля снизил ставки по займам. Бизнесмены могут получить до 5 миллионов рублей на открытие и развитие собственного дела. Сейчас ставка составляет 5-6 процентов годовых. До особого распоряжения она уменьшается до 2-3 процентов – в зависимости от вида деятельности предприятия.

Помощь окажут представителям малого и среднего бизнеса, которые используют региональное или муниципальное имущество. Арендную плату за него будут взимать с 2021 года, причем в рассрочку (равными платежами). А кадастровая стоимость земельных участков будет сохранена на уровне 2019 года.

Теперь все вопросы по погашению долговых обязательств будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Для этого предприниматели могут обратиться в региональные институты развития бизнеса – фонд развития предпринимательства, центр поддержки предпринимательства.

– В островном регионе создается новый банковский продукт – бизнесмены смогут брать беспроцентный кредит для выплаты заработной платы своим сотрудникам. Ряд банков уже подтвердил желание оказать свою помощь в реализации этой меры поддержки, – подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик.

Кроме того, для сахалинских предпринимателей уменьшат налоги. Соответствующие поправки в региональные законы будут приняты областной Думой в течение апреля.

В частности, предлагается снизить налоговые ставки для предпринимателей отдельных отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) – до 1 процента для организаций, у которых размер обязательных взносов определяется исходя из объема выручки, и до 5 процентов компаниям, применяющих расчет налогов по формуле «доходы минус расходы». Сегодня это 6 и 15 процентов соответственно.

С 1,5 до 0,5 процента намерены снизить налог на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для крупных административно-деловых центров (площадью свыше 1000 м.кв.), и других объектов торговли независимо от их площади.

Новые функции получил сервис «Бизнес.Сахалин.онлайн» – на цифровой платформе появилась тематика «вопросы к банкам». Областное правительство готово выступить посредником между финансово-кредитными институтами и бизнесом при решении вопросов погашения долгов. Они будут решаться в индивидуальном порядке.

Жители Сахалинской области, ранее взявшие ипотеку или потребительские кредиты, могут обратиться за консультацией на сервис «Сахалин.онлайн». Здесь также появилась новая банковская тематика. Кроме того, с помощью сайта островитянам предлагают рассказать о проблемах с получением заработной платы, сообщает пресс-служба регионального правительства.