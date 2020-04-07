В Поронайске строят шесть многоквартирных домов

Здания введут в эксплуатацию во второй половине 2020 года. Квартиры предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Всего новоселье отметят 237 семей из районного центра и сельских населенных пунктов городского округа.

Строительство в рамках муниципальной жилищной программы развернулось в двух микрорайонах города.

Четыре трехэтажные новостройки «выросли» по улице 40 лет ВЛКСМ (147 квартир). Сейчас подрядчик выполняет там внутреннюю отделку жилья.

Еще две пятиэтажки (90 квартир) строители возводят по улице Дружбы. Здесь рабочие приступили к устройству фасадов.

Общая площадь новых квартир – более 10 тысяч квадратных метров.

– При строительстве и отделке мы используем качественные материалы. Квартиры будут уютными. Каждая из них обеспечена приборами учета, санузлы выложены кафелем, ванные комнаты мы оборудуем не только необходимой сантехникой, но и водонагревателями, на кухнях установим электроплиты, – рассказал прораб Валерий Сяйлев.



В связи с расширением городской застройки, муниципальные власти намерены этим летом ввести новый кольцевой автобусный маршрут. Он свяжет микрорайоны «Цемзавод» и «Бумажник».

– За последние два года микрорайон «Цемзавод» прирос тремя трехэтажными домами по улице 40 лет ВЛКСМ и двумя пятиэтажками по улице Гагарина. В 2020 году жилищное строительство должно развернуться и в микрорайоне «Бумажник». Население этих микрорайонов значительно увеличится, а вместе с ним и пассажиропоток нового маршрута, – отметили в поронайской администрации.

Отметим, в 2020 году в городе начнут строительство двух многоквартирных домов по улице Фрунзе, многоэтажки по улице Торговой, а также пяти одноэтажных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками в селе Малиновка.

Напомним, всего за последние 3 месяца на островах построили 75 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2 тысячи квадратных метров больше запланированного. А до конца года на Сахалине и Курилах возведут 430 тысяч «квадрат», сообщает пресс-служба регионального правительства.