В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям

Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко. Ограничение вводится на период действия в регионе режима повышенной готовности – до 30 апреля включительно.

Ограничение распространяется на различные предприятия сфер торговли, услуг, развлечений, образования, культуры и спорта.

В частности, в регионе временно остановят работу объекты общепита, салоны красоты, развлекательные площадки и дискотеки. Широко в перечне представлены торговые точки, в которых реализуют игрушки, одежду, технику, предметы быта, аксессуары, спорттовары, сувениры и мебель. Также на островах под временным запретом – физкультурно-оздоровительная деятельность, массажные салоны, дошкольное образование, прокат спортивного инвентаря, работа туристических агентств и туроператоров, фитнес-центров, библиотек и архивов, образование в области культуры.

Познакомиться со списком организаций, на которые не распространяется действие указа, можно на сайте губернатора и правительства Сахалинской области: https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=1004, сообщает пресс-служба регионального правительства.