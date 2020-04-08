Заслон инфекции. Советы во время пандемии

Душ для зубной щетки

По мнению специалистов, строгое соблюдение правил гигиены полости рта снижает риск проникновения коронавируса в организм.

Известный и популярный среди знаменитостей дантист Австралии доктор Гамер Вердьян утверждает, что зубные щетки могут быть идеальной средой для нового вируса. Поэтому чтобы помешать его распространению, щетку следует промывать горячей водой в течение 30 секунд перед каждой чисткой зубов. После этого рот нужно прополоскать специальным средством.

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, и чем быстрее вы уничтожите микробов в полости рта, тем лучше.

Также доктор Вердьян советует полоскать рот перекисью водорода и прочими средствами на спиртовой основе, так как это тоже снизит общее количество бактерий.

Стоит отметить, что чем меньше организм страдает от различных болезней, тем легче ему перенести COVID-19.

Оставьте уксус для готовки

Дон Шаффнер, пищевой микробиолог из Ратгерского университета, дал в своем Twitter тред, посвященный покупке и обработке продуктов питания во время пандемии.

Он рекомендовал мыть фрукты и овощи холодной водой, мыло для этого использовать нельзя.

Нет никаких доказательств, что специализированные средства для мытья фруктов и овощей как-то влияют на SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19. Большинство из них не эффективнее обычной воды. Тем не менее, если вам от этого будет спокойнее и вы не против потратить несколько сотен рублей, такие средства можно использовать.

Аналогичным образом нет никаких доказательств, что мытье уксусом помогает убить больше бактерий, чем промывка водой. Лучше оставьте уксус для готовки.

Также Шаффнер рассказал, как следует закупаться, чтобы минимизировать риск.

Обрабатывайте руки антисептиком, прежде чем войти в супермаркет и после того, как вышли из него. Крупные магазины сейчас вешают диспенсеры антисептика при входе — не стесняйтесь ими пользоваться.

Старайтесь проводить в магазине как можно меньше времени и не контактируйте с другими людьми. Составьте список покупок и идите в знакомый магазин, в котором вы хорошо ориентируетесь, чтобы не тратить время на поиски нужного отдела.

Использовать многоразовые пакеты, шоперы или авоськи можно, но не забывайте регулярно их стирать. Впрочем, это правило работает и вне пандемии.

После того как вы разобрали покупки, вымойте руки снова.

(По материалам информагентств).