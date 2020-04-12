Хочу рассказать о человеке, которому нужна помощь. Альгердас Юозович Гаска из поколения детей войны. Живет в с. Поляково, пригороде Холмска, в пустующем бараке, который еще в 2012 году признали аварийным и непригодным для проживания. В 2017-м пять семей оттуда переселили в благоустроенное жилье, а Альгердас Юозович все еще там.

Нет, он не асоциальный элемент, как могут подумать. За его плечами долгая жизнь, отданная Родине. В юности служил в морской пехоте, участвовал в боевых действиях на острове Даманском. 38 лет добросовестно работал в рыбной отрасли – от моториста до старшего механика. Его общий стаж 46 лет. Сейчас одинокий пенсионер – инвалид по общему заболеванию, инсулинозависимый диабетик. Его сердечный ритм поддерживает кардиостимулятор.

Так сложилась жизнь, что, воспитав двоих прекрасных детей, Гаска остался без семьи. Купил по сходной цене в 2006 году трехкомнатную квартиру (44,6 кв. м) в с. Поляково, не обратив серьезного внимания на то, что в ней приватизирована лишь одна комната в 16,7 кв. м.

Неоднократные обращения в отдел управления имуществом мэрии Холмска, в судебные инстанции к положительным результатам не привели. Местные власти, которые в городе постоянно меняются, предлагают Гаске переселиться в однокомнатную квартиру по ул. Молодежной, 13 или 27.

Эти дома находятся на высоких точках Холмска, общественный транспорт туда не ходит. Подняться на гору даже здоровому человеку нелегко, а инвалиду? Предлагали ветерану жилье на окраине города, на ул. Лермонтова. Он и на такой вариант не согласился. Не из-за вредности, а потому что очень далеко от автобусной остановки. За хлебом и другими продуктами в любую погоду Гаска вынужден ездить на рейсовом автобусе в Холмск.

Придется ему, наверное, перед Днем Победы встречать свой 80-летний юбилей в квартире, где грибок и провалившиеся полы. В прошлом году на свою пенсию ветеран делал ремонт. Но в заброшенном бараке это бесполезное занятие. Такова реальная жизнь.

От имени правления холмской общественной организации «Дети войны» обращаюсь к региональным властям и лично губернатору с просьбой: услышьте нас, стариков, вмешайтесь в ситуацию. Пусть Альгердас Юозович Гаска достойно встретит праздник Великой Победы.

Тамара Яркова, заместитель председателя правления общественной организации «Дети войны», г. Холмск.