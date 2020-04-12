В 1970-х я жила в Горнозаводске Невельского района, потом переехала в Красногорск. И вот через столько лет решила навестить милые с юности места. Поезда в Невельск не ходят, и мы отправились в дорогу на машине.

Дорога Невельск – Холмск сплошь в колдобинах и ухабах, скользкая, с грязевыми лужами до пяти метров. Ехать можно было только со скоростью 20 – 30 километров в час, дабы не перевернуться. И это дорога между двумя портовыми городами?! Хоть бы щебенкой ее отсыпали.

Трасса перед с. Чехов и за селом вообще ввела в транс. Мало того, что рельеф здесь сложный (крутые спуски и подъемы на фоне скал справа и моря слева), так еще не везде установлено ограждение. Дорога засыпана снегом, чуть круче поверни руль в сторону – и все… Благо мы ехали по колее за автолавкой и ни сантиметра в сторону.

За свою долгую жизнь я исколесила много путей-дорог. Но, честное слово, такого ужаса от поездки не испытывала ни разу. В одном месте после резкого спуска начался крутой подъем. Над обрывом не было ограждения, машина жалась к скалам, а внизу совсем рядом плескались волны.

По сути, трассы со сложным рельефом местные власти должны в первую очередь асфальтировать, огораживать, чистить от снега. А мы только в Томаринском районе увидели дорожников. На всем пути от Холмска до Томари боялись перевернуться или оказаться в воде. Лишь перед районным центром выдохнули с облегчением.

На фоне пережитого «томаринский» перешеек показался «цветочком». Здесь хоть и трясет на ухабах и пыль летом, зато не испытываешь страха от крутых спусков и подъемов над обрывами. И трассу у нас чистят постоянно. На перешейке нет глубоких колдобин, огромных грязевых луж.

И все же в путешествии мы испытали радостное чувство: приятно удивила Правда. В моей памяти сохранился иной образ поселка, сплошь застроенного бараками и двухэтажными деревянными домами, а тут… пятиэтажки. Мы даже подумали, что въехали в Холмск.

В Томари, что отрадно, не увидели заброшенных домов. Отметили, что и наш Красногорск расцветает. Обидно за Невельск и Холмск. Местные власти, которые к тому же стремятся развивать туризм, десятилетиями не могут привести в порядок убогую трассу. Быть может, региональное правительство обратит внимание на обустройство дорог на западном побережье Сахалина?

Л. Бабурчина, с. Красногорск.