В Аниве в третий раз объявили видеоконкурс

В этом году анивский фестиваль любительского кино «Провинциальных сюжеты» посвятили единой и ёмкой теме – «Моё путешествие». В качестве эпиграфа взяли слова знаменитого англичанина Гилберта К. Честертона: «Цель путешествия – это не посетить как можно больше чужих мест, а ступить на свою землю, как на чужую». То есть имеется в виду привязка к родному краю. А вот задачи оставили прежними: развитие медиа-культуры, сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве.

Конкурс сделали открытым, как и в прошлом году. Принять в нём участие приглашают жителей Сахалинской области и города-побратима Анивы Хигасикавы (Япония). Но как стало известно, в этом году прислать свои творческие работы собираются ребята из Сеула. Заявки на участие принимаются с 1 марта по 1 августа, а в исключительных случаях – по 10 августа, то есть до окончания срока приёма конкурсных работ. Продолжительность видеофильма – не более 5 минут.

Организатором видеоконкурса по-прежнему является Анивская центральная библиотека им. П.Н. Ромахина. Поддержку в процессе подготовки оказывают управляющий делами администрации округа Алексей Баяндин и Сахалинское отделение «Русского географического общества». Положение о творческом состязании в рамках фестиваля опубликовано на сайте ЦБС Анивского района (http://www.anivalib.ru/). Там обозначены также и темы-направления для полёта творческой мысли, к которым тоже подобраны эпиграфы, что стало особенностью конкурса в этом году. Награждение победителей планируется на закрытии «Провинциальных сюжетов» 29 августа в РДК.

Итак, темы-направления для подготовки видеороликов: 1) «Затерявшиеся во времени». Эпиграф: «Дверь на ту сторону открывается… Но что ждет за ней?» (Патрик О’Лири). 2) «Вслед за солнцем». Эпиграф: «Двигаться, дышать, парить, плыть…» (Ганс Кристиан Андерсен) . 3) «Дневник бродяги». Эпиграф: «Я встретил много людей … Я даже с собой познакомился» (Джеймс Болдуин). 4) «Это случилось однажды». Эпиграф: «…этот мир с его опасностями и причудами тоже можно полюбить» (Надея Ясминска). 5) «Островные диковинки». Эпиграф: «Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» (Рей Бредбери).

– Кто-то ради путешествия возьмёт рюкзак и отправится в путь после режима самоизоляции. А кто-то останется дома, погрузившись в мир фантазии, свою мечту, книгу, воспоминания о прошлом, размышления о будущем либо в собственную биографию. И вот этим можно заняться уже сейчас. Лишь бы канва видеофильма касалась островов, на которые автор может взглянуть свежим взглядом. Одним словом, путешествие у каждого своё. Но всегда приносит много ярких впечатлений, интересных историй и неповторимых моментов, которые хочется запомнить и разделить со всеми. Попробуйте рассказать о них с помощью камеры, – пояснила главный вдохновитель «Провинциальных сюжетов» Оксана Тузова – заведующая библиотечным отделом краеведения.

Заявку можно отправить по электронной почте musei – aniva @ mail .ru с пометкой на конкурс «Моё путешествие» или заполнить лично в отделе краеведения (музее) Анивской центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина (г. Анива, ул. Первомайская 10). Контактный телефон: 8(42441)4-26-61.

Видеофильмы присылаются на тот же электронный адрес (также с обозначением темы) либо передаются лично. Работа должна сопровождаться описанием и согласием на обработку своих персональных данных (эти формы можно скачать вместе с бланком заявки на сайте ЦБС).

Подготовила Светлана Захарова.