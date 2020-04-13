«Аврора» вывезла из Кореи россиян, задержавшихся там из-за пандемии коронавируса

Граждане России, ожидающие в южнокорейском аэропорту Сеула вылета на родину, прилетели в Хабаровск и Владивосток. Здесь они пройдут обсервацию и только после этого смогут отправиться по домам.

Сколько среди пассажиров сахалинцев пока не уточняется, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно лишь, что посадка на борт самолетов осуществлялась по спискам, составленным министерством иностранных дел РФ.