Шестеро пациентов выписаны из стационара, шестеро продолжают лечение, у пяти человек результаты лабораторного исследования предварительно положительные.

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в апреле рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.
– Апрель – сложный для рыболовов-любителей месяц. Это, можно сказать, граница между двумя сезонами, и потому многое...
Пернатых разместили в новых помещениях птицефабрики «Островная». В течение недели они будут адаптироваться, а через 3 месяца начнут нести яйцо – ежедневно до 70 тысяч штук.
Молодняк доставили на остров для пополнения поголовья птицефабрики. Была...
Деятельность областного бюджетного учреждения «Природный парк «Остров Монерон» оказалась в центре внимания трех постоянных комитетов областной думы. Депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты, проверившей, как...