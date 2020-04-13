Сахалинских юристов приглашают к участию в онлайн-форуме

Оргкомитет X Петербургского международного юридического форума проведет в апреле 2020 года онлайн-форум, посвященный правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии коронавируса. К обсуждению актуальных вопросов будут привлечены представители органов власти, юристы, адвокаты, нотариусы почти из ста стран мира.

По словам Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко, сегодня как никогда важна способность общества к самоорганизации, к четкому юридически выверенному функционированию всех социальных и государственных механизмов.

– Очень важно, насколько точно люди будут следовать распоряжениям властей, соблюдать ограничения, от которых зависят жизнь и здоровье окружающих, как добросовестно будут исполняться контракты, как надежно будут защищены личные права и собственность. Все перечисленное – задача, прежде всего, юристов, – отметил министр. Он также подчеркнул важность консолидации в выработке правовых решений по борьбе с вирусом.

Программа форума в ближайшее время появится на сайте https://spblegalforum.ru/. Участие в мероприятии будет бесплатным. Регистрация участников осуществляется на сайте: https://spblegalforum.ru/online2020