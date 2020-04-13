В Сахалинской области учебный год завершится по привычному графику

Островным школам рекомендовано снизить нагрузку на учеников, провести корректировку учебных программ, сделать акцент на изучении основных предметов. Такая информация прозвучала сегодня на областном педагогическом совете в режиме видеоконференцсвязи.

Школам предложили по некоторым учебным дисциплинам аттестовать детей по оценкам тех четвертей, когда они учились в обычном режиме. А изучение новых тем рекомендовано перенести на следующий учебный год. Объем домашнего задания определяется в соответствии с нормами СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На областном педсовете затронули также тему образования для учеников выпускных классов. В районах со спокойной эпидобстановкой у одиннадцатиклассников может появиться возможность сочетать дистанционное образование с очными занятиями в классе. При этом обязательно будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

Основную волну ЕГЭ перенесли на две недели – с 25 мая на 8 июня. А девятиклассникам для получения аттестата достаточно сдать экзамены только по обязательным предметам – русскому языку и математике. Что касается Всероссийских проверочных работ, то каждая школа должна определить их даты и форму самостоятельно.

На онлайн-педсовете напомнили, что из-за пандемии все массовые мероприятия – в том числе, последние звонки и выпускные вечера – под запретом. Возможно, торжественные мероприятия перенесут на более поздний срок.

Напомним, что в островном регионе работает горячая линия по вопросам дистанционного обучения: 8 800-201-22-80.

Получить информацию о ЕГЭ ГИА можно по номерам: 8(4242) 46-59-60,46-59-93.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов.