Любовь всей его жизни

«Песню о Сахалине», с которой мы сегодня знакомим читателей, житель с. Углезаводск Виктор Горобец посвятил другу. Старший механик Сахалинского морского пароходства Валентин Назаров 40 лет отдал российскому торговому флоту. Ветерана отметили ведомственным памятным знаком, но он к тому времени уехал на материк. Зато «Песня о Сахалине» с посвящением от Виктора, с которым всегда было интересно общаться и кататься на горных лыжах, достигла цели – согрела душу, пробудила ностальгические чувства. Остров им всегда был одинаково дорог.

К сожалению, несколько лет назад Валентин Назаров ушел из жизни. Виктор Яковлевич перенес инсульт и уже лет тринадцать не берет в руки гитару, хотя и не теряет надежды – обездвиженная рука понемногу восстанавливается. А вот над песней, адресованной другу, время не властно. Она свежо и лирично звучит в авторском исполнении под гитарные переборы, совсем как в момент ее записи.

Вся жизнь Виктора Яковлевича Горобца неразрывно связана с Сахалином, его историей, сохранением памяти о знаковых датах и людях. Он – известный на острове краевед, археолог, исследователь. Знаток событий русско-японской войны 1904 – 1905 годов и партизанского движения, противостоявшего регулярным войскам императорской Японии.

Заслуженный учитель Сахалинской области и отличник профтехобразования, он увлек многолетней поисковой работой и школьных следопытов, и учащихся профтехучилища № 1. По его инициативе и его стараниями при поддержке историков, краеведов, общественности установлены памятники и памятные знаки 2-му партизанскому отряду и его командиру Брониславу Гротто-Слепиковскому, штабс-капитану Ильясу Даирскому, первому и второму взводу дружинников в Уртайской долине. А в селе Сокол увековечена память о подвиге сельских жителей и партизан. В начале прошлого века под руководством Селивёрста Маркевича они сжигали мосты на пути следования японских отрядов.

Среди наград почетного жителя Долинского района Горобца – памятная медаль «Патриот России» и учрежденная губернатором медаль за 25-летнюю поисковую работу на Сахалине.

Нет ничего удивительного в том, что бывалый походник и непраздный турист, «заточенный» на поиск артефактов, – автор замечательных лирических стихов и песен о Сахалине и Дальнем Востоке. (Первую написал в девятом классе). Виктор Яковлевич – лауреат областного фестиваля авторской туристской песни 1995 года. Его композиции записаны на два диска. В 2017 году в Хабаровске в свет вышел сборник стихов «Сахалин – любовь моя». В этом названии точно выражены суть жизни краеведа, смысл его неутомимой деятельности. И этим все сказано.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью