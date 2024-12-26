И такое случалось… Весёлые и курьёзные случаи из редакционной жизни

Газета — дело серьёзное. Но всяческих весёлых и курьёзных случаев из редакционной жизни любой журналист может рассказать немало. Впрочем, иные из этих историй кажутся смешными уже потом, через годы. А тогда, когда они приключались, бывало подчас не до смеха…

Собака бывает кусачей

Вывесили как-то в редакции перед Новым годом очередной номер стенгазеты «Журналист». Пожалуй, «гвоздём» его был забавный фотоснимок: собака тащит в зубах газету. Сделавший сей снимок молодой корреспондент отдела промышленности (он же — редактор стенгазеты) объявил блицконкурс нa лучшую подпись. Кстати, подобные конкурсы под рубрикой «Что бы это значило?» в те годы часто проводила «Литературка». Самыми удачными подписями редколлегия «Журналиста» признала две: «Пахнет «уткой» (Г. Шарун) и «Соб. корр.» (О. Игошина). А вообще-то предложений поступило много: в весёлом соревновании участвовали, пожалуй, все сотрудники «Советского Сахалина».

Кроме редактора В. Парамошкина. Он «собачьего» снимка не видел. А когда увидел, рассердился: что за насмешки над газетой, над своей профессией?! Безобразие! Надо вынести этот вопрос на партбюро!

Вскоре члены партбюро собрались в редакторском кабинете. Ещё недавно все они принимали участие в конкурсе и от души смеялись — теперь же сидели серьёзные, озабоченные. Вызвали виновника и, объявив выговор, сняли с ответственного поста редактора стенгазеты. Потом, правда, утешали в коридоре: извини, но Парамошкин есть Парамошкин. Против него не попрёшь!

Заметим: партийного наказания и выносить было нельзя: «виновник»-то беспартийный! Но сгоряча об этом все забыли.

Стихи про кошку

Весёлые розыгрыши, особенно 1 апреля, любят, пожалуй, все. Газетчики — тоже. Причём не только в «День смеха».

Вспоминается такой случай. Один журналист написал удачный очерк, которым весьма гордился. На этой струне и решили сыграть коллеги.

— Знаешь, — сказали ему, — а ведь твой очерк корейская газета перепечатала. Вот смотри! — и показали номер с большой статьей, — естественно, набранной по-корейски.

— Ну, перепечатали — и ладно, их дело, — ответил автор равнодушно, хотя и был польщён.

А потом проникновенный женский голос по телефону пригласил его в бухгалтерию корейской газеты «По ленинскому пути» получить гонорар. Там, в бухгалтерии, и выяснилось, что ничего эта газета не перепечатывала и никакого гонорара нашему обманутому в лучших чувствах автору, естественно, не выписывала.

А вот журналиста «Советского Сахалина» Андрея Губера (увы, ныне покойного) забавно разыграли, помнится, газетчики «Молодой гвардии», где он трудился в давние годы. В числе прочих обязанностей Андрея Давыдовича была работа с начинающими стихотворцами. Как-то он поделился сомнением:

— Школьница прислала стихи. Про свою кошку Мурку. Очень хорошие. Надо бы печатать, да я опасаюсь…

— Чего?

– В том-то и загвоздка, что уж очень хорошо написано! Просто профессионально. Может, списала у какой-нибудь поэтессы вроде Агнии Барто?

И тут его осенила идея:

— В письме телефон указан. Позвоню, спрошу, есть ли у них дома кошка, как её зовут. Если ответят, что нет, — значит, списала!

Сказано — сделано. Стал звонить и выяснил, что кошки нет.

Тут и родилась идея розыгрыша. Один из журналистов сочинил от имени девочки стихи о том, как из серьёзной газеты ей звонили и вели несерьёзный разговор про кошку. И послал по почте Губеру.

Через пару дней Андрей признался:

— Ребята, а ведь я ошибся. Мне та школьница снова стихи прислала — уже про меня:

«Есть ли в вашем доме кошка?» —

Позвонил корреспондент.

Отвечаю понарошку:

«Ни мышей, ни кошки нет»…

Словом, весь наш разговор с ней в стихах описала. Значит, умеет сочинять — зря я подозревал её в плагиате!

Подвёл «козёл»

А вот другой случай, связанный с сообщением в нашей газете о награждениях. Как-то ведущий номер замредактора, читая указ о них, споткнулся на «козле» — так в обиходе мы называем строки, поставленные при вёрстке не на своё место. Так вот, три из них (должность награждённого, название предприятия) оказались без начала. Начало абзаца (фамилия, имя, отчество) отыскалось рядом, в соседней колонке, и замредактор корректорским знаком вернул «заблудившиеся» две строки обратно, а надо было бы наоборот. Правда, тут же он поставил знак вопроса. Увы, на него, как бывает, никто внимания не обратил…

А через две недели в Охе председатель облисполкома вручал награды. И вдруг очередной счастливчик, выйдя на сцену Дворца культуры, громко возмутился: «Почему мне медаль «За трудовое отличие»? В газете напечатано — орден «Знак Почёта». И вынимает из кармана вырезку из неё. Конфуз…

— Ну и козёл же я, — сокрушался замредактора, когда по распоряжению шефа писал приказ о наказании самого себя и всех причастных к этому проколу. И сам влип, и других подвёл.

Р. СЕРГЕЕВ, В. ВЛАДИМОВ.