В тройке лучших. Сергей Надсадин сохраняет лидирующие позиции в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Дальнего Востока

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, по данным рейтинга компании «Медиалогия» за июль текущего года, вошел в тройку первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа.

Рейтинг основывается на числе упоминаний персоны в базе СМИ системы «Медиалогия», включающей почти 80 тысяч источников – ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

В тройке лидеров также мэр Хабаровска Сергей Кравчук (1-е место) и мэр Владивостока Константин Шестаков (2-е место). Всего в медиарейтинге участвовало 22 первых лица столиц субъектов дальневосточных регионов.

Среди основных событий с участием главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, которые широко освещались в СМИ:

мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и руководители ряда профильных департаментов провели рабочую встречу с ректором Иркутского национального исследовательского технического университета Михаилом Корняковым и директором АНО «Иркутские кварталы» Сергеем Маяренковым;

мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание, посвященное благоустройству улицы Горького;

мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание, посвященное подготовке к предстоящему отопительному сезону.

С полным медиарейтингом первых лиц столиц субъектов ДФО за июль 2023 года можно ознакомиться на сайте компании «Медиалогия».