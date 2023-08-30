20,5 миллиарда рублей направлено на строительство и реконструкцию социальных объектов

​Дома культуры в сёлах Онор и Адо-Тымово, а также центры культурного развития в Шахтерске и Южно-Курильске появятся благодаря региональной адресной инвестиционной программе.

​– Сельские дома культуры – это не только здания, это символы нашей национальной души. Они становятся центром сельской жизни, местом встречи и сближения людей. Всё это играет невероятно важную роль в сохранении и развитии нашей культуры на отдалённых территориях. Важно содержать здания в удовлетворительном состоянии, укреплять материально-техническую базу, и проводить капитальный ремонт там, где это необходимо. Это одна из наших первостепенных задач, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

​Адресная инвестиционная программа сформирована министерством экономического развития области. Согласно плану, на территории опорных населённых пунктов в 2023 году приступят или продолжат работу по возведению, а также реконструируют 89 объектов на общую сумму 20,5 млрд рублей. А до 2025-го программа затронет 98 объектов – на их строительство или модернизацию выделят 33,8 млрд. Это социальная сфера, жилищное строительство, отрасли коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, топливно-энергетический комплекс.

Стратегическое значение Дальнего Востока подчёркивает Президент Владимир Путин и ставит амбициозные задачи по развитию округа.