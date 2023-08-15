На Фестивале прессы-2023 в Москве пройдет презентация газеты «Советский Сахалин»

Две недели осталось до открытия в Москве, на Поклонной горе, традиционного ежегодного Фестиваля прессы. За 20 лет существования это событие стало заметным явлением в жизни столицы России, его мероприятия привлекали и москвичей, и гостей города.

Прежде хозяевами яркого праздника были наши коллеги из федеральных и московских печатных изданий – «Российской газеты», «Вечерней Москвы», «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», «Учительской газеты» и десятков других. Особенностью же нынешнего ХХI фестиваля станет присутствие на нем региональных газет и издательских домов, руководители которых входят в АРС-ПРЕСС. У каждого участника будет своя площадка, шатер, как его называют организаторы.

Павильон-шатер АРС-ПРЕСС – один из самых больших. Ведь здесь разместятся 12 изданий из регионов. Достаточно сказать, что они представляют шесть федеральных округов Российской Федерации – Северо-Западный, Приволжский, Центральный, Южный, Сибирский и Дальневосточный. Хозяевами шатра станут журналисты из Республик Коми, Мордовия и Саха (Якутия), Архангельской, Астраханской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской и Сахалинской областей. Они покажут презентации своих СМИ и регионов, ответят на вопросы земляков, сегодняшних москвичей, – их тоже пригласили на фестиваль, подарят гостям свои газеты и сувениры, расскажут о новых проектах и собственных оригинальных акциях.

Программа Фестиваля прессы-2023 – обширная: мастер-классы, творческие встречи с известными людьми, круглые столы. В частности, на одном из них состоится представление и обсуждение инновационных планов Мэрии Москвы по трансформации и перепозиционированию городских киосков прессы.

В неофициальной части – большом концерте, выступят не только столичные артисты. На главной сцене появятся фольклорные и самодеятельные региональные коллективы – их номера включены в программу по представлению членов АРС-ПРЕСС.

Так что этот праздник, организованный Правительством Москвы, Союзом журналистов Москвы и Союзом предприятий печатной индустрии, пройдет на этот раз в обновленном формате.

Пожелаем им удачи!

Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС.