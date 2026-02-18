21 февраля на реке Найба в Долинском районе пройдёт XV фестиваль «Сахалинский лёд»

Это крупнейшее событие для рыболовов-любителей. В этом году главный приз победителя составит один миллион рублей.

Фестиваль ежегодно собирает более двух тысяч гостей. Уже зарегистрировано свыше 200 команд, а общее количество может достигнуть 300. Соревнование соберёт рыбаков не только с Сахалина, но и из Москвы, Адыгеи, Калмыкии, Хабаровска, Владивостока и других уголков страны.

Турнир традиционно пройдёт в два этапа. На первом – командные соревнования. Участвовать смогут мужские, женские, смешанные и детские команды из четырёх человек. Победа достанется четвёрке с наибольшим уловом наваги.

Второй этап – это «рыбацкий биатлон». В нём примут участие члены команд, занявших с первого по пятидесятое место в соревнованиях. Основная задача – последовательно перемещаться между зонами, ловя в каждой из них по одной наваге. Победителем становится тот, кто первым пересечёт финишную черту. Для зачёта пойманной рыбы её длина должна быть не менее 19 сантиметров.

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация закрывается 20 февраля в 19.00. Подать заявку можно на сайте sakhice.ru или по телефону 8 (4242) 722-576 (по будням с 10.00 до 18.00). Если останутся свободные места, можно зарегистрироваться перед стартом.

Как сообщили организаторы, правительство Сахалинской области и региональное министерство по рыболовству, гостей ждёт не только спортивная программа, но и богатая культурная часть. Творческие коллективы покажут свои выступления, пройдут мастер-классы, будут организованы интерактивные площадки. Представители различных этнических групп Сахалина приготовят и представят свои национальные блюда, которыми можно будет угоститься.

Для удобства участников и гостей будут подготовлены парковки, будет курсировать бесплатный транспорт от городской площади Долинска до места проведения праздника.

Анастасия КАРАМУШКИНА.