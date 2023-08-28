215 триатлетов со всей России поучаствовали в IronSakh vol.7 на Сахалине

Дистанция – 113 километров

Сахалинский триатлон IronSakh vol.7 прошёл на базе оздоровительного центра «Лесное озеро». Участниками соревнований стали 215 триатлетов из 37 городов России, в том числе из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Пензы и других, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Атлеты соревновались на скорость и выносливость в пяти дисциплинах – супер-спринт (плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км), спринт (750 м, 20 км, 5 км), «Олимпийская» (1,5 км, 40 км, 10 км), HALF (1930 м, 90 км, 21,1 км) и супер-спринт (для лиц с ПОДА) (300 м, 8 км, 2 км).

Перед стартом соревнований с приветственным словом к участникам и болельщикам обратился заместитель министра спорта островного региона Станислав Тюрин.

В самой короткой дисциплине «Супер-спринт» места распределились следующим образом.

Среди мужчин в возрастной категории 18 — 49 лет первое место завоевал Виктор Усов из Южно-Сахалинска.

— Дистанция далась очень тяжело, но в то же время очень круто было её преодолеть. В этом году участвую в супер-спринте, потому что поставил цель – выйти по времени за 30 минут. Пока сказать не могу, получилось это или нет. Три года назад участвовал в этой дисциплине и стал третьим, так что сегодня взял реванш, — сказал триатлет Виктор Усов.

На втором месте расположился Максим Локеенко (Корсаков), замкнул призовую тройку Анатолий Заболотский (Южно-Сахалинск). В возрасте 50 лет и старше Владимир Сурмин (Южно-Сахалинск) стал первым, Виктор Новиков (Южно-Сахалинск) вторым, третье место у Рафиса Азмухаметова (Владивосток).

Среди женщин в возрастном промежутке 18 — 49 лет Ирина Дуванова (Южно-Сахалинск) поднялась на высшую ступень пьедестала, серебро у Светланы Кузьминой (Южно-Сахалинск), третьей стала Леонида Кармазь из Охи.

Елена Сурмина (Южно-Сахалинск) завоевала золото среди женщин 50 лет и старше.

Руслан Вахитов из Южно-Сахалинска в дисциплине «Супер-спринт» для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стал единственным участником в этой категории. Спортсмен показал высокий результат прохождения трассы.

В спринте среди женщин 18 — 49 лет уверенную победу одержала Светлана Колесникова (Ильинское), второе место у Варвары Пискуновой (Южно-Сахалинск), третьей стала Юлия Лукьянова (Уссурийск). В возрасте 50 лет и старше Яна Трощинская (Владивосток) и Ирина Молчанова (Корсаков) заняли первое и второе места соответственно.

Среди мужчин в спринте в возрастной категории 18 — 49 лет золотая награда досталась Илье Дмитрюку из Уссурийска.

— Участвую в соревнованиях по триатлону уже четыре года. За это время удалось выступить в таких соревнованиях, как IRONMAN в Шанхае, IRONSTAR полу-железный триатлон в Сочи, IRONMAN в Дубае, IRONSTAR в Калининграде. Что интересно, везде бежится очень тяжело, а вот на Сахалине дистанции даются легче. Думаю, сказывается приятный климат, чистый воздух и красота вашего замечательного острова, — рассказал лучший спринтер триатлона Илья Дмитрюк.

Евгений Карпов из Владивостока показал серебряный результат, бронзовая медаль у Евгения Телина (Находка). Среди спортсменов, кому 50 лет и старше, победу праздновал Олег Колмогоров (Южно-Сахалинск), Анатолий Мартынко (Владивосток) на втором месте, тройку призеров замкнул Владимир Скудневский (Южно-Сахалинск).

В «Олимпийской» дисциплине у мужчин в возрасте 18 — 39 лет равных не было Евгению Валиеву из Южно-Сахалинска.

— Хотел участвовать в дисциплине HALF, но не было времени на подготовку к такой серьезной дистанции, поэтому выбрал «Олимпийскую». Нравится, что с каждым годом уровень подготовки соперников растёт. Чувствуется серьезная конкуренция от спортсменов из других регионов страны, но это круто! – рассказал золотой призер соревнований Евгений Валиев.

Второе место взял Роман Трубецкой (Южно-Сахалинск), Алексей Минеев (Ростов-на-Дону) в этот раз третий. Среди мужчин 40 — 49 лет первое место у Алексея Боженко (Южно-Сахалинск), второе у Александра Хаймурзина (Благовещенск), третьим стал Руслан Гизатулин (Южно-Сахалинск). Южносахалинец Альберт Артеев в возрасте 50 — 59 лет завоевал золотую медаль, серебряную награду забрал Сергей Гребенюк (Корсаков), бронза у Романа Майдонова (Южно-Сахалинск). Среди самых опытных атлетов (60 лет и старше) Анатолий Москвичев (Южно-Сахалинск) показал первый результат, второе место у Алексея Малашича (Южно-Сахалинск).

Среди женщин, соревнующихся в дисциплине «Олимпийская», в возрасте 18 — 39 лет Софья Останина из Благовещенска завоевала первое место, второй стала Кристина Зиганшина из Владивостока. В возрасте 40 лет и старше Нина Казимирова (Южно-Сахалинск) показала лучшее время прохождения, за ней в итоговом протоколе расположились Елена Бурикова и Ольга Овсянникова (обе из Южно-Сахалинска).

В самой сложной продолжительной дисциплине HALF спортсмены преодолевали дистанцию, общая продолжительность которой составляла 113 километров 30 метров.

В данной дисциплине среди мужчин в возрастном промежутке 18 — 39 лет золото в копилке южносахалинца Кирилла Смирнова.

— Меня можно назвать сторожилой сахалинского триатлона, участвую с самого первого IronSakh, с 2016 года. Дисциплины всегда выбираю хардкорные, длинные, потому что больше всего нравится преодолевать себя и испытывать свои возможности, — сказал золотой медалист триатлона Кирилл Смирнов.

Серебряную медаль получил Роман Гущин из Иркутска, Дмитрий Ступачук (Южно-Сахалинск) стал обладателем бронзовой награды.

В возрасте 40 — 49 лет Антон Выдров (Благовещенск) занял первое место, вторым стал Алексей Шляхов (Владивосток), третье место у Ефима Каплина (Батайск). Среди мужчин 50 — 59 лет победу одержал Дмитрий Губанов (Благовещенск), Станислав Дель (Комсомольск-на-Амуре) стал вторым. В возрастной категории 60 лет и старше лучшим признан Сергей Дерюгин из Южно-Сахалинска.

Среди женщин 18-39 лет в дисциплине HALF на первом месте оказалась Татьяна Плясунова из Москвы, Екатерина Губаренко (Санкт-Петербург) заняла второе место, замкнула призовую тройку Елена Железняк (Южно-Сахалинск).

В возрасте 40 лет и старше Наталья Львова показала лучшее время, за ней в итоговом протоколе расположилась Светлана Власенко (обе из Южно-Сахалинска).

— Рад видеть на лицах участников триатлона улыбки и радость от пройденных дистанций. Сегодня мы подведём итоги общего зачета Азиатско-Тихоокеанского Суперкубка. Борьбу за него начали спортивные клубы и команды еще в начале летнего сезона. Три этапа проходили у нас в Приморье, четвёртый, заключительный – это IronSakh, — сказал исполнительный директор федерации триатлона и полиатлона Приморского края Денис Иванюк.

По итогам всех этапов Суперкубка первое место заняли спортивный клуб IronWay (Уссурийск), второе место у команды Asian Pacific team of league triathlon (APTLT) (Южно-Сахалинск), а Iron Team CLUB (Владивосток) стал третьим.

На церемонии награждения были названы имена победителей и призёров в личном зачёте. Именно они будут защищать свой регион в октябре этого года на фестивале спорта IRONSTAR, который пройдет в Сочи. Заслуженные награды спортсмены получили из рук президента федерации триатлона и полиатлона Приморского края Евгения Карпова. Среди женщин Кристина Зиганшина и Елена Бурикова заняли первое и второе место соответственно. Среди мужчин золото у Алексея Шляхова, серебро у Александра Воробьева.

Сахалинский триатлон прошёл при поддержке министерства спорта РФ, министерства спорта Сахалинской области, центра спортивной подготовки, островных федерации легкой атлетики и агентства по делам ГО, защиты от ЧС и ПБ, МО Корсаковский городской округ, спортивной школы водных видов спорта, МЧС России, областного центра ЭКОСПАС, федерации триатлона островного региона.

ФК «Сахалин» увез три очка из Обнинска

27 августа состоялись матчи шестого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3).

«Сахалин» играл в Обнинске против местного «Кванта». Обе команды какое-то время не побеждали. Безвыигрышная серия гостей насчитывает два матча, а хозяев поля – четыре. Не удивительно, что каждый из соперников мечтал прервать цепочку неудач.

С первых минут соперники взяли высокий темп. До откровенно убойных моментов дело не доходило, но вратари держали себя в тонусе.

На десятой минуте гости сумели отвоевать мяч у хозяев поля. Его подхватил Евгений Матрахов, который отправил в отрыв Даниила Большунова. Полузащитник «Сахалина» промчался по правому флангу и зряче катнул мяч в дальний угол. Это третий гол Большунова в турнире. По этому показателю он является лидером «Сахалина».

Пропустив, хозяева поля были вынуждены идти вперед большими силами. Однако мяч у них держался плохо, и островитяне то и дело огрызались контратаками.

Темп понизился, но градус напряжения оставался на том же уровне. Было понятно, забитых мячей вряд ли будет много.

Как оказалось, гол до конца игры был забит еще только один. На 86-й минуте Илья Дроздов отпасовал Кириллу Могелю. Форвард принял мяч на линии штрафной, развернулся и пробил точно в угол.

Разочарованные хозяева поля даже не нашли в себе сил организовать ответный навал. Финальный свисток возвестил о победе «Сахалина» — 2:0.

Протокол матча

«Квант» (Обнинск) – «Сахалин» — 0:2 (0:1).

27.08.2023. г. Обнинск. Стадион «Труд». 420 зрителей. Судьи Станислав Исаев (Великие Луки), Артур Сухарев, Евгений Денисовский (оба – Ярославль).

«Квант»: Виталий Яковлев, Данил Садовский, Лев Иванушкин, Азим Юлдашев, Владислав Никитин (Анатолий Семкин, 77), Марат Волков (Алексей Сергулев, 67), Сергей Захаров, Викентий Щипачев (Армен Авагян, 77), Анатолий Демидов (Артем Махота, 67), Дмитрий Яковлев, Виталий Мельников (Артемий Осицин, 67).

«Сахалин»: Руслан Юнусов, Василий Чижиков, Александр Марченко, Муртази Алахвердов, Вячеслав Новиков (Илья Дроздов, 72), Максим Ерусланов, Даниил Большунов (Валерий Альшанский, 64), Евгений Матрахов (Ибрагим Катиновасов, 72), Андрей Сорокин (Сергей Косицин, 82), Максим Батраков (Руслан Тахаев, 82), Кирилл Могель.

Предупреждения: Евгений Матрахов (61), Ибрагим Катиновасов (90).

Голы: Даниил Большунов (10), Кирилл Могель (86).

Присели 1200 раз за час

Пятый ежегодный марафон приседаний прошёл на средней станции СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Мероприятие собрало более 100 любителей здорового образа жизни. Им предстояло в течение часа совершить 1200 приседаний – с интервалом «одно повторение в три секунды».

Участниками мероприятия могли стать все желающие – никакой регистрации и предварительной записи нет. Главное – желание проверить свои силы.

— Я узнала об этом марафоне в прошлом году из соцсетей. С удовольствием пришла на марафон. До этого занималась в тренажёрном зале, так что была хорошая физпоготовка. Выполнять приседания было не тяжело, на свежем воздухе совсем не чувствуешь усталости, но на следующий день хорошо ощущалась работа мышц. После этого с нетерпением ждала нового марафона. В этом году я пришла не одна – ко мне присоединилась моя дочка, она тоже сильно ждала, когда будет это мероприятие, — рассказала жительница Южно-Сахалинска Наталья Збарацкая.

Многие из сахалинцев, присоединившиеся к марафону – участники бесплатных занятий «Здоровье от Анатолича», организованных тренером-общественником, мастером спорта России по гиревому двоеборью Андреем Мирошниковым.

— Мы проводим марафон приседаний с 2019 года. За это время прогресс участников очевиден. В первый год за час мы смогли присесть 360 раз, а в этом году – уже 1200. На следующий год мы ставим для себя цель 1440, — поделился организатор мероприятия Андрей «Анатолич» Мирошников. — Так же мы проводим марафон отжиманий.

Всех желающих начать вести здоровый образ жизни Андрей Мирошников приглашает на ежедневные бесплатные тренировки на свежем воздухе. Занятия проходят круглый год. Предварительная запись и регистрация не нужна.

В тёплый сезон с понедельника по пятницу в 6.00 и 18.30 тренировки проводят на волейбольной площадке у лыжероллерной трассы (ул. Венская, 5). В субботу занятия по общефизической подготовке проходят на лыжероллерной трассе, а в воскресенье – на средней станции «Горного воздуха». Начало в 10.30.

В холодный сезон занятия проводят на открытом воздухе, а также в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1) и СШОР летних видов спорта (ул. Горького, 7).

Всю актуальную информацию о проведении и переносе занятий и других мероприятий можно найти в официальном телеграм-канале проекта «Здоровье от Анатолича» @anatolichteam.

Сахалин примет заплывы swimcup~билайн

Команда Swimcup анонсировала заплывы серии Кубка Чемпионов, которые пройдут в заливе Анива. Стартовавшие 28 мая в московском Крылатском соревнования традиционно собрали вместе сильнейших пловцов-любителей, которые не только стремятся занять места на пьедестале, но и насладиться самыми живописными локациями в нашей стране. Всего в разных уголках России пройдет 21 старт, но именно старт на Сахалине, который состоится 2 сентября, организаторы называют уникальным.

— Это долгожданные, первые в истории заплывы swimcup~билайн на побережье Тихого океана. Здесь люди первыми встречают рассвет нового дня, и именно здесь на целых восемь часов раньше начинается новый календарный год. Уверен, что преданные поклонники наших заплывов в том же предвкушении этого старта, в котором нахожусь и я, – поделился эмоциями многократный чемпион мира по плаванию и организатор стартов Евгений Безрученко. – Хочу поблагодарить за поддержку министерство спорта Сахалинской области и всех, кто причастен к его проведению.

Наряду с круговой дистанцией «Классик» пловцам предлагают попробовать свои силы в новом формате гонки — челлендже на 16000 метров. Для линейной дистанции «Ультра 16000» участников разобьют на группы по 4 — 5 человек. Каждую из них будет сопровождать катер, идущий с заявленным темпом команды. В случае отставания одного или более участников, они будут сниматься с заплыва. На старт дистанции организован трансфер.

Для лучшей акклиматизации и подготовки к старту все желающие получат возможность остановиться в спортивно-туристических кемпах, организованных друзьями проекта.

Как подчеркивают организаторы, спортивная программа будет тесно переплетена с культурной: участники смогут посетить две экскурсии (Бухта Тихая и мыс Великан с пикником на берегу моря), отправиться в обзорный тур по Южно-Сахалинску, а также продегустировать местную кухню, настоящей жемчужиной которой являются морепродукты.

Традиционно каждый участник получит перед заплывом стартовый пакет от организаторов и партнеров, а каждый финишер заплывов привезет с собой памятную медаль.

Кроме того, было принято решение назвать серию стартов этого года «Кубок добра». Часть собранных средств пойдёт на помощь особенным спортсменам – подопечным фонда «Лидер», которым это даст шанс принять участие в специальных соревнованиях в Казани.

Регистрация для всех желающих открыта на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.