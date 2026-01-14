218 тысяч  небезопасных пищевых продуктов заблокировано на Сахалине за последний месяц через систему «Честный знак»

Общее количество блокировок по всем товарным группам за указанный период составило более 263 тысяч единиц продукции, не соответствующих законодательству. Таким образом, на пищевые продукты приходится более 80% всех предотвращённых системой нелегальных продаж в регионе.

Благодаря разрешительному режиму система ежедневно пресекает на кассах попытки продажи не соответствующей продукции, обеспечивая безопасность покупателей. За последний месяц по основным пищевым товарным группам было заблокировано:

Молоко и молочная продукция: 103 251 попытка продажи.

Соковая продукция и безалкогольные напитки: 59 735.

Пиво и пивные напитки: 37 988.

Упакованная вода: 12 030.

Безалкогольное пиво: 3 779.

Спортивное питание и БАД к пище: 859.

Морепродукты: 309.

Эти цифры, особенно по молочной продукции, наглядно демонстрируют, что система масштабно и ежедневно выполняет свою защитную функцию, предотвращая попадание к потребителям товаров с нарушениями.

Основные причины блокировок:

Повторные продажи (113 117 случаев). Система блокирует попытки продать один и тот же маркированный товар дважды, что является прямым механизмом борьбы с контрафактом и мошенничеством.

Срок годности (59 669 случаев). Автоматически не пропускает в продажу товар с истекшим сроком годности.

Отсутствие легального ввода в оборот (46 554 случая). Препятствует реализации продукции, которая была произведена или импортирована с нарушением закона, минуя налоговый или санитарный контроль.

«Честный знак» является в первую очередь инструментом защиты прав покупателей и добросовестного бизнеса. Она автоматически блокирует попытки продажи товаров, нелегально находящихся в обороте, прямо на кассе магазина или при оформлении заказа онлайн. Это исключает человеческий фактор и делает контроль эффективным.

Проверить маркированные товары и продукты можно самостоятельно перед покупкой в магазине или при получении онлайн заказа. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением Честный ЗНАК.

Анжела ДРУЖИНИНА.