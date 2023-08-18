22 фестиваля… в одном

Администрация Южно-Сахалинска готовит немало сюрпризов ко Дню города

Кстати, и сам этот праздничный день расширит временные границы до целой недели (по опыту прошлогоднего юбилейного торжества в честь 140-летия островной столицы). Об этом на брифинге рассказала директор департамента культуры и туризма администрации областного центра Ирина Герасимова.

Она отметила: выстраивая очередную концепцию одного из главных городских праздников года, специалисты департамента непременно привносят новизну в традиции. На этот раз с 2 по 9 сентября островитян и гостей областной столицы вихрем закружит фестиваль фестивалей «Искусство сентября» с его двухтысячным отрядом участников. И этому есть объяснение.

Южно-Сахалинск становится все более привлекательным с туристической точки зрения, и крупные массовые события в городе вполне воспринимаются как событийный туризм. А отсюда и стремление профильного департамента расширить рамки праздника, чтобы максимально показать возможности городского округа в сфере культуры и искусства.

2 сентября старт празднику задаст парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, расширяющий свои комфортные территории за счет преображённой набережной реки Рогатки. Так что гостевое или семейное путешествие по всем площадкам парка можно начинать и от гостиницы «Турист», и, к примеру, в других направлениях — от большого фонтана, озёр или аллей к набережной. Маршрутов множество.

В этот же день парк станет большой площадкой для 22 фестивалей, где можно поймать праздничное настроение. Слайдовая программа представит все локации: стадион «Космос», картодром, верхнее и нижнее озёра, шатёр и пространство возле него, территории у фонтана, на теннисных кортах и за ними. У «маяка» пройдет традиционный гастрономический фестиваль. Сахалинцы любят корейскую кухню, так что, как всегда, соберется много желающих узнать секреты приготовления кимчи.

День города не обходится без обязательных церемониальных событий, когда присваивают звание «Почетный гражданин города», награждают учреждения и людей, занесенных на муниципальную Доску почета, а особо отличившихся отмечают премиями мэра. Всему этому и на этот раз быть! В планах мэрии — и награждение победителей ландшафтного фестиваля «Цветочный Южный». В их числе работники детсадов, школ, культурно-досуговых учреждений, управляющих компаний и прочие.

«Царь-букет» в подарок Южному

На набережной реки Рогатка сейчас сооружают конструкцию из 300 гнёзд для маленьких букетов. Из них-то и сложится «царь-букет» любимому городу. Ирина Герасимова приглашает всех, кого вдохновит эта идея, принести цветы в кашпо. До 9 сентября они будут радовать всех яркостью красок и привлекать внимание к этой фотозоне. В программе праздника — цветочное дефиле, мастер-классы флористов.

Обещает быть очень интересным исторический фестиваль. Как сообщила Ирина Герасимова, культурно-исторический центр города занят созданием модели селения Владимировка, давшего начало городу. Рабочие делают макеты домиков, художники их расписывают и встраивают в «ландшафт». Результат коллективного творчества можно будет увидеть в большом зале бывшего гарнизонного суда (это самое старое каменное здание в Южно-Сахалинске). В него всех желающих приведут экскурсоводы прямо из сквера Невельского, что на ул. Сахалинской. Он тоже станет территорией исторических событий, предшествовавших возникновению Владимировки.

У фестиваля вокального и танцевального искусства, объединяющего представителей разных национальностей и культур и названного «Мы вместе», будут свои площадки. Как, впрочем, и у художников. Они проведут мастер-классы и пленэры, представят авторские выставочные работы.

«Движение на опережение» — еще одна спортивно-фестивально-культурная история первого праздничного дня. Стадион «Космос», волейбольная и танцевальная площадки парка станут точками для показательных упражнений. Нынешний фестиваль — это не парад спорта. Его идея — вовлечь островитян выполнить под музыку хотя бы несколько физкультурных оздоровительных движений. Причем, не комплексуя от того, что это может выглядеть смешно или нелепо. Раз мы хотим жить в этом городе и жить долго, значит, и «движения на опережение» нам в помощь.

Талантливые сахалинские вокалисты из академии Ларисы Долиной сегодня осваивают новые шоу-технологии, достигают мастерства. Они будут сопровождать выступления солистов и ансамблей, а также любителей караоке. На одной из площадок можно спеть в микрофон, не боясь не попасть в ноты — местные «академики» выручат.

Территория возле нижнего озера отведена для семейного фестиваля. Он пройдет в теплой, уютной атмосфере. Здесь с детьми можно пройти мастер-класс по любимой теме, поиграть и повеселиться.

Как известно, бывший кинотеатр «Комсомолец» становится филиалом Чехов-центра. На прилегающей к нему территории рядом со сквером Рудановского пройдет фестиваль перфоманса с погружением публики в театральную жизнь. Для этого здесь создается несколько специальных зон, атрибутика с элементами театральности и фотозоны. Театр иллюзий в сквере Рудановского будет работать до 9 сентября.

«Мы к вам заехали на час»

Ирина Герасимова сообщила, что вечером 2 сентября на площади Победы выступят две приглашенные звезды — питерская исполнительница Тося Чайкина, занимающая довольно высокие строчки в рейтинге у молодежной аудитории, и группа «Пицца». А на 4 и 5 сентября намечено два вечерних концерта Южно-Сахалинского симфонического оркестра. Они пройдут на территории у Дома правительства. В первом концерте прозвучит эстрадно-симфоническая музыка с участием вокалистов академии Ларисы Долиной, во втором — академическая классическая программами.

6 сентября у кинотеатра «Октябрь», а 7 сентября на верхней площадке «Горного воздуха» пройдет фестиваль диджеев. На концертных площадках парка 2 и 9 сентября тоже состоится диджей сет.

Творческий подарок городу в день его рождения готовят воспитанники шести детских школ искусств. 7 сентября, в четверг возле киноконцертного зала «Октябрь» по традиции они дадут большой концерт. А воспитанники художественной школы подготовят уличную выставку.

Завершится большой праздник в субботу 9 сентября в парке. Здесь, на стадионе «Космос», пройдут флешмобы, показательные выступления танцевальных ансамблей школ и любительских коллективов. Порадует жителей и гостей города фестиваль «Остров-рыба». А вечером небо над озером Верхним расцветит фейерверк — заключительный аккорд фестиваля фестивалей.

Директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова уверена, что в большом праздничном сценарии каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное.

Людмила Степанец.

Фото пресс-службы парка им. Гагарина.